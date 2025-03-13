4,4 büyüklüğündeki deprem korkuttu: Binalar hasar aldı, molozlar sokaklara düştü

Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İtalya'da meydana gelen 4,4 büyüklüğünde deprem Pozzuoli'de meydana geldi, Napoli'nin tamamında hissedildi. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 3 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Şiddetli sarsıntı Pozzuoli ve Bagnoli'deki binalarda hasara yol açtı. Sokaklara moloz parçaları düşerken, bazıları park halindeki araçlara isabet etti. Bagnoli'de bir evde meydana gelen kısmi çökme sonucu enkazdan 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı. Bölge sakini panikle sokağa çıktı, çok sayıda kişi geceyi sokakta geçirdi. Pozzuoli, Bagnoli ve Bacoli'deki okullarda bugün eğitime ara verildi.