Ahtapot az kalsın dalgıcı boğuyordu! Şnorkelli dalışta zor anlar

Rusya'nın uzak doğu kıyılarında şnorkelli dalış yapan bir kişi, ahtapotun yuvasını elindeki sırıkla delmeye çalışınca olanlar oldu. 8 bacaklı ahtapot önce mürekkep fırlattı ve adeta denizin altında bir mürekkep bulutu oluşturdu ardından da dalgıcın boğazına yapıştı.

Ahtapotu çekip çıkarmak için çabalayan dalgıç bir türlü başarılı olamadı. Ahtapot daha da sıkı kavradı. Dalgıç ahtapotun güçlü vantuzlarını vücudundan ayırmayı başaramayınca denizin yüzeyine doğru çıktı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, dalgıç birkaç dakika sonra ahtapotu üzerinden çıkarmayı başardı.