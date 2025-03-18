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 | Berrak Arican

Buzlu, şekerli içeceği tüketen çocuk aniden bayıldı! Doktorlardan uyarı gecikmedi

İngiltere'nin Lancashire şehrinde 4 yaşındaki bir çocuk arkadaşının doğum gününde içtiği buzlu içeceğin ardından baygınlık geçirdi. Annesinin dikkati sayesinde acil olarak hastaneye kaldırılan çocuğu tedaviye alan doktorlar, çocuklara şekerli soğuk içeceklerin belirli bir yaşa kadar içirilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

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Buzlu, şekerli içeceği tüketen çocuk aniden bayıldı! Doktorlardan uyarı gecikmedi
KAYNAK:
The Mirror
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 13:12

Henüz 4 yaşında olan Marnie Moore, İngiltere'nin Lancashire şehrinde, bir arkadaşının doğum gününde bir bardağın yarısı kadar şekerli buzlu bir içecek tüketti. Bu esnada annesinin gözetiminde olan Marnie, bir süre sonra uykuya daldı. Annesi sadece 5 dakika sonra kızını uyandırmaya çalıştığında ise küçük kız uyanmadı. Kızının bayıldığını fark eden anne acil olarak hastaneye götürdü.

HİPOGLİSEMİK ŞOK GEÇİRDİ

Yüzü oldukça solgun görünen küçük kıza müdahalede bulunan doktorlar, tehlikeli derecede düşük kan şekeri seviyeleri nedeniyle hipoglisemik şok geçirdiğini belirledi. Küçük kız uyandığında da başının ağrıdığını söyledi ve şiddetli mide bulantısı ortaya çıktı.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR BU İÇECEKLERİ SİNDİREMİYOR

Doktorlar, şekerli, buzlu içeceklerin tatlandırıcılı gliserolün içermesi nedeniyle küçük çocuklarda ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtti. Büyük yaştaki çocukların bu içecekleri kolay ve hızlı sindirebileceğini fakat küçük çocukların bu içecekleri vücudunda işleyemediğini belirten uzmanlar uyarılarda bulundu.

8 YAŞA KADAR YASAK OLMALI

Bu içeceklerin ani kan şekeri düşüşlerine sebep olduğu belirtilirken özellikle 4 yaşında altındaki çocukların tüketmemesi gerektiği, hatta bu yasağın 8 yaşına kadar uzatılabileceği belirtildi.

Gliserol zehirlenmesi durumunda belirtilerin baş ağrısı, mide bulantısı olduğunu belirten doktorlar, nöbetler, bilinç kaybı hatta komaya kadar gidebileceğini de ifade ettiler.

Öte yandan Marnie'nin başına gelen bu olayın yakın zamanda 20 çocuğun daha başına geldiği belirtildi.

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