Küçük kız lösemiyle mücadelesinden zaferle çıksa da kurtarılamadı!

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan 6 yaşındaki Lola Zimmer, lösemi hastalığıyla mücadelesinden zaferle çıktı. Fakat küçük çocuğu hayattan koparan bambaşka bir basit hastalık oldu.

Arizona'da yaşayan 6 yaşındaki Lola Zimmer, bir gün evden çıktığı sırada aniden yere yığıldı kaldı. Aile acil olarak sağlık ekiplerine haber verdi ve küçük çocuk uçakla hastaneye sevk edildi. Hastanede aileye kötü haber verildi ve Lola'nın lösemi olduğunu öğrendiler. Lola 5 ay boyunca kemoterapi gördü ve iyileşme sürecine girdi. Son kemoterapisini ise 24 Şubat'ta tamamlayan Lola'nın ailesi tam mutluluğa ulaşacakken bir kötü haberle daha yıkıldılar.

ÖLÜMCÜL ENFEKSİYON

Doktorlar, Lola'nın kemik iliği hücreleri, kanser hücrelerinden tamamen temizlenip temizlenmediğini görmek için test yaptıklarında küçük kızın ölümcül bir mantar enfeksiyonuna yakalandığını fark ettiler.

MANTAR ENFEKSİYONU KALBİNİ DURDURDU

Lösemi nedeniyle vücudu henüz enfeksiyonla mücadele edecek kadar güçlü olamayan Lola'nın kalbini mantar enfeksiyonu durdurdu. Lola, entübe edildi. Doktorlar, Lola’nın enfeksiyonla mücadele edemeyeceğini ve ailesinin onunla vedalaşması gerektiğini söyledi. Lola, 4 Mart'ta hayatını kaybetti.

''TARİF EDİLEMEZ BİR ACI''

Lola’nın büyükannesi Salina Aguilar, "Kemoterapi bağışıklık sistemini o kadar zayıflatmıştı ki, normalde tedavi edilebilecek bir enfeksiyon bile onun için ölümcül oldu" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Babası Drew Zimmer ise, "Kızınızın yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu görmek korkunç bir şey. Onunla vedalaşmak zorunda kalmak tarif edilemez bir acı" dedi.