Avrupa'da ilk olacaktı: Kalkıştan 30 saniye sonra böyle patladı

Almanya merkezli Isar Aerospace tarafından geliştirilen ve Avrupa'dan uydu fırlatmayı amaçlayan Spectrum roketi, Norveç’te kalkışından 30 saniye sonra patladı. Fırlatmanın canlı yayını sırasında yüksek bir patlama sesi duyuldu. Daha sonra, yaklaşık 50 ton ağırlığındaki roket, Andoya adasındaki fırlatma rampasının yakınına düştü.

KİMSE ZARAR GÖRMEDİ

Fırlatma tesisini işleten Andoya Space tarafından yapılan açıklamada, Spectrum roketinin okyanusa düştüğü ve hiç kimsenin zarar görmediği belirtildi.

Açıklamada, çevresel ya da maddi hasarların değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.