Başbakanın kuklasını ateşe verdiler! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Roma'nın kuzeyindeki Rieti kenti yakınlarında hafta sonu düzenlenen faşizm karşıtı bir karnavalda, Başbakan ve aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni'nin, Nazi selamı olarak da bilinen faşist selamı veren bir kuklası ateşe verildi. Karnavalda kukla yanarken ''Hepimiz faşizm karşıtıyız'' sloganı atıldı. Parlamentoda ise hem iktidar hem de muhalefet tarafından kukla yakma olayı şiddetle kınandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da kendilerinin de faşizm karşıtı olduklarını ancak bu tür bir eylemi kabul etmediklerini belirttiler.