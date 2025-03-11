Başbakanın kuklasını ateşe verdiler! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Roma'nın kuzeyindeki Rieti kenti yakınlarında hafta sonu düzenlenen faşizm karşıtı bir karnavalda, Başbakan ve aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni'nin, Nazi selamı olarak da bilinen faşist selamı veren bir kuklası ateşe verildi. Karnavalda kukla yanarken ''Hepimiz faşizm karşıtıyız'' sloganı atıldı. Parlamentoda ise hem iktidar hem de muhalefet tarafından kukla yakma olayı şiddetle kınandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da kendilerinin de faşizm karşıtı olduklarını ancak bu tür bir eylemi kabul etmediklerini belirttiler.
Sıkça Sorulan Sorular
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni neden tepki görüyor?
İtalya'da kimi siyasi yorumculara göre, 2022 yılındaki seçimleri kazanan FdI lideri Giorgia Meloni, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkedeki en sağcı hükümeti kurmuştu.
İLGİLİ HABERLER