İstifa eden Justin Trudeau sandalyesini de alıp gitti! Bazıları başbakanı 'hırsızlıkla' suçladı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau için süre doldu. Eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, iktidardaki Liberal Partinin yeni lideri oldu ve Trudeau'nun yerini alacak. Trudeau, devir sürecini başlattı ve Parlamento Binası'ndaki sandalyesini alıp giderken görüntülendi. O anlar sosyal medyada çokça konuşuldu. Hatta bazıları Trudeau'yu 'çalmakla' suçladı.

Nisan 2013'ten beri Liberal Parti liderliği ve Kasım 2015'ten bu yana Kanada Başbakanlığı görevini yürüten Justin Trudeau, Liberal Parti'nin yeni lideri ve başbakan adayı Mark Carney'e görevini teslim ediyor. Trudeau devir sürecini başlattı, Carney ise bu sürecin 'kusursuz' ve 'hızlı' olmasını beklediğini belirtti.

SANDALYESİNİ ALIP GİTTİ

Sürecin başlamasıyla Trudeau, Parlamento Binası'ndan dışarı çıkarken, sandalyesini de alıp gitti. O anlar kayda geçti ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Trudeau'yu espirili bulurken bazı Kanadalılar ise ağır eleştirilerde bulundu. Hatta Trudeau için 'hırsız' diyenler de vardı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Trudeau'yu 'çalmakla' suçladı.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Trudeau'nun artık mutlu ve huzurlu göründüğünü ve iyi bir espiri anlayışı olduğunu övenler, ''Trudeau'nun tepkisi her şeyi anlatıyor: 'Sonunda normal bir hayatım var ve doğanın tadını çıkarıyorum'' gibi yorumlar yaptılar. Bir kullanıcı, "Justin Trudeau gerçekten mutlu görünüyor, onu özleyeceğim ama artık ailesiyle vakit geçirmeyi hak ediyor" dedi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Trudeau 10 yıl boyunca Kanada'yı yağmaladı... Öyleyse neden ayrılırken bir sandalye çalmasın ki?" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Geçtiğimiz günlerde Justin Trudeau, Kanada Başbakanı olarak son konuşmasını yaptı. 2024'ün son aylarında istifa etmek zorunda kalan Trudeau, partisinin düzenlediği bir konferansta mendille gözlerini silerken görüntülendi.