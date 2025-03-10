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 | Murat Makas

Kanada'dan ABD'ye misilleme: Elektriğe yüzde 25 zam tarifesi

Kanada'nın en kalabalık eyaletinden Ontario tarifelere karşı ABD'ye "elektriğe yüzde 25 zam" misillemesi önlemini alıyor. Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Kanada'dan ABD'ye misilleme: Elektriğe yüzde 25 zam tarifesi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 20:41
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 20:41

Donald Trump’ın uyguladığı vergi ve tarife değişikliği sonrası ABD ve Kanada arasında gerilim tırmanıyor. Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Kanada'ya uyguladığı tarifelere karşı eyaletin misilleme önlemlerini açıkladı.

ABD’YE MİSİLLEME

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 oranında ek ücret uygulayacaklarını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik, alüminyum, süt ürünleri ve kereste gibi ürünlere yönelik diğer gümrük vergisi tehditlerine işaret eden Ford, bu tehditler tamamen ortadan kalkana kadar geri adım atmayacaklarını söyledi.

Ford, bu kaosun sona ermesi ve birlikte çalışarak adil bir anlaşma yapılması gerektiğine dikkati çekerek, o zamana kadar Ontario'nun elindeki kozu en üst düzeye çıkarmak için azami baskı uygulayacaklarını kaydetti.
Bu kapsamda bugünden itibaren ABD'nin Michigan, Minnesota ve New York eyaletlerine yaptıkları elektrik ihracatına yüzde 25 ek ücret uygulayacaklarını belirten Ford, bunun 1,5 milyon ev ve iş yerini etkileyeceğini aktardı.

"GEREKİRSE ELEKTRİĞİ TAMAMEN KESMEKTE TEREDDÜT ETMEYECEĞİM"

Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek, "ABD bunu tırmandırırsa, elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim. Amerikan halkı için çok üzülüyorum çünkü bu ticaret savaşını başlatan onlar değil. Sorumlu olan tek bir kişi var, o da Başkan Trump." diye konuştu.
Birlikte çalışmayı tercih ettiğini vurgulayan Ford, "en yakın dostlar ve müttefiklere" karşı yüksek maliyetli gümrük vergileri uygulamanın mantıklı olmadığını dile getirdi.
Ford, ABD piyasalarının trilyonlarca dolar değer kaybettiğini, istihdamın risk altında olduğunu ve Amerikalıların maliyetinin artacağını ifade ederek, "Bu şekilde olmak zorunda değil. Birlikte çalıştığımızda daha güçlü oluruz. Umarım birlikte çalışmaya, istihdam yaratmaya, ekonomilerimizi büyütmeye ve her iki ülkedeki aileler için maliyetleri düşürmeye geri dönebiliriz." dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD, hangi ülkelere ek tarife uyguladı?
ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisi 4 Mart’ta başlamıştı. Trump daha sonra, söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.
ETİKETLER
#abd
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#elektrik
#kanada
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#ontario
#Doug Ford
#Ticaret Savaşı
#Misilleme
#Ekonomi
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