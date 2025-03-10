Trump vazgeçmedi: Gröndlanlılara 'zengin olacaksınız' diyerek ikna etmeye çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland isteğinden vazgeçmedi. Trump bu kez halka 'zengin olacaksınız' diyerek seslendi ve ikna etmeye çalıştı.

ABD Başkanı Donald Trump tüm tepkilere rağmen Grönland'ı satın alma isteğinden vazgeçmedi. Sıklıkla bu konuyu gündeme getiren Trump, bu kez halkı ikna etmeyi deniyor. Kendi sosyal medya platformu olan Truth Social'dan açıklamada bulunan Trump, Grönland halkının kendi geleceğini tayin etme hakkını desteklediklerini yineledi.

Trump, "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri olduğu gibi sizi korumaya devam edeceğiz. Yeni istihdam oluşturmak ve sizi zengin yapmak için milyarlarca dolar yatırım yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Trump, isterlerse Grönlandlıların ABD'nin parçası olarak da memnuniyetle karşılanacağını belirtti.

''BİZ SATILIK DEĞİLİZ''

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ada'nın kendi kaderini tayin hakkını desteklediği ve ABD'ye katılmaya davet ettiği açıklamalarının ardından, "satılık olmadıklarını" bir kez daha tekrarladı. Grönland'ın Grönlandlılara ait olduğunu vurgulayan Egede, "Biz Amerikalı ya da Danimarkalı olmak istemiyoruz, biz Grönlandlıyız. Amerikalıların ve liderlerinin bunu anlaması gerekiyor. Biz satılık değiliz ve öylece alınamayız. Geleceğimize biz karar veririz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GRÖNLAND ÇABASI

Trump, ABD yönetimine yeniden gelmesinden bu yana Grönland'ı alma isteğini sık sık ifade ediyor. ABD lideri, 23 Aralık 2024'te, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden Grönland, bağlı olduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.