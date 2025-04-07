Evler bile sele kapıldı gitti! ABD'de çok sayıda kişi fırtınada hayatını kaybetti

ABD'de 4 gündür etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle ani seller meydana geldi. Sel ve fırtına nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti. En az 521 uçuş iptal edildi, 6 bin 400 uçuş ise ertelendi. 250 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintileri meydana geldi.

SU SEVİYESİ REKOR SEVİYEDE

Kentucky'nin kuzey-orta kesiminde Falmouth ve Butler kasabalarına Licking Nehri'nin yükselmesi nedeniyle zorunlu tahliye emri verildi. Kentucky eyaletinin başkenti Frankfort'tun Belediye Başkanı Layne Wilkerson kentteki nehirde su seviyesinin bugün 15 metreye ulaşmasının beklendiğini bunun rekor bir seviye olduğunu söyledi.