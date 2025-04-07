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 | Berrak Arican

Seneler önce ayrıldığı adam evinden çıktı! Tavan arasındaki gizli ev arkadaşı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 5 çocuk annesi Tracy, 12 sene önce ayrıldığı eski sevgilisinin gizlice evinde yaşadığını fark etti. Hapisten çıktıktan sonra evin tavan arasında saklanan adam yakayı ele verdi.

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Seneler önce ayrıldığı adam evinden çıktı! Tavan arasındaki gizli ev arkadaşı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 09:44

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde ilginç bir olay meydana geldi. 5 çocuk annesi Tracy, 12 sene önce sevgili olduğu adamın evinin tavan arasında yaşadığını fark etti. Bir gün evde oturduğu sırada tavandan çivilerin düştüğünü fark eden Tracy evde yalnız olduğunu düşündüğü için ilk olarak metafizik bir olay yaşandığını düşündü.

Seneler önce ayrıldığı adam evinden çıktı! Tavan arasındaki gizli ev arkadaşı

POLİS EVE GELMEDEN KAÇTI

Tracy, ailesiyle beraber tavan arasına gitme cesaretini buldu ve 12 sene önce beraber olduğu eski sevgilisi tavan arasından çıktı. The Mirror'ın haberine göre, tavan arasında saklanan adam bir dönem hapse girmiş, Tracy ona mektuplar yazmış, adam yeniden beraber olmak istese de Tracy kabul etmemişti.

Tavan arasında bulunan adam polis gelmeden evden kaçmayı başardı.

Seneler önce ayrıldığı adam evinden çıktı! Tavan arasındaki gizli ev arkadaşı

DELİKLERDEN TRACY'İ İZLİYORDU

Tracy, adamın eski ceketleri, montları ısıtma ünitesinin içine doldurup orada uyuduğunu, tuvalet ihtiyacını karşılamak için de büyük bardaklar kullandığını anlattı. En korkuncu ise havalandırmaya delikler açarak Tracy'i izleyebilmesiydi. Tracy bu olanlarından ardından büyük şok yaşadığını söyledi.

Seneler önce ayrıldığı adam evinden çıktı! Tavan arasındaki gizli ev arkadaşı
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ETİKETLER
#polis
#Güney Carolina
#Gizli Ev
#Tavan Arası
#Eski Sevgili
#Izleme
#Tracy
#Dünya
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