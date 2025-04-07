Seneler önce ayrıldığı adam evinden çıktı! Tavan arasındaki gizli ev arkadaşı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde ilginç bir olay meydana geldi. 5 çocuk annesi Tracy, 12 sene önce sevgili olduğu adamın evinin tavan arasında yaşadığını fark etti. Bir gün evde oturduğu sırada tavandan çivilerin düştüğünü fark eden Tracy evde yalnız olduğunu düşündüğü için ilk olarak metafizik bir olay yaşandığını düşündü.

POLİS EVE GELMEDEN KAÇTI

Tracy, ailesiyle beraber tavan arasına gitme cesaretini buldu ve 12 sene önce beraber olduğu eski sevgilisi tavan arasından çıktı. The Mirror'ın haberine göre, tavan arasında saklanan adam bir dönem hapse girmiş, Tracy ona mektuplar yazmış, adam yeniden beraber olmak istese de Tracy kabul etmemişti.

Tavan arasında bulunan adam polis gelmeden evden kaçmayı başardı.

DELİKLERDEN TRACY'İ İZLİYORDU

Tracy, adamın eski ceketleri, montları ısıtma ünitesinin içine doldurup orada uyuduğunu, tuvalet ihtiyacını karşılamak için de büyük bardaklar kullandığını anlattı. En korkuncu ise havalandırmaya delikler açarak Tracy'i izleyebilmesiydi. Tracy bu olanlarından ardından büyük şok yaşadığını söyledi.