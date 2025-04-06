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 | Berrak Arican

Belediyeden 'uzun çim' cezası! Evine döndüğünde ağzı açık kaldı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Dunedin şehrinde yaşayan Jim Ficken, bahçesindeki çimlerin aşırı uzaması nedeniyle dudak uçuklatan bir ceza ödedi. Üstelik Ficken, ceza yazılırken bir süredir evde oturmuyordu.

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Belediyeden 'uzun çim' cezası! Evine döndüğünde ağzı açık kaldı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 10:23

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Jim Ficken, annesinin hayatını kaybetmesinin ardından evi terk etti. Bir arkadaşından çimlerini biçmesini istedi. Fakat arkadaşı da ölünce Ficken bunun için şehre geri gelmedi. Ficken'ın bahçesinde bulunan çimlerin boyu 25 santimetreyi geçtiğinde ise para cezaları yazılmaya başlandı. Fakat Ficken'a bir türlü bildirim gitmedi.

Belediyeden 'uzun çim' cezası! Evine döndüğünde ağzı açık kaldı

NEREDEYSE 1 MİLYON TL'LİK CEZA

Ficken, en sonunda geri döndüğünde 24 bin 454 dolarlık yani yaklaşık 933 bin TL bir cezayla karşı karşıya kaldı. Ficken, hızla çimleri biçse de bu kez şehirdeki 'uyumsuzluk' için 5 bin dolar (yaklaşık 190 bin TL) ceza daha eklendi.

Ficken'ın bu cezayı ödeyecek gücü olmadığı için belediye yetkilileriyle görüştü fakat herhangi bir sonuç alamadı. Bir avukat ile görüşen Ficken, 30.000 dolarlık para cezasının Anayasa'nın "aşırı kefalet, para cezası ve acımasız cezalar" konusundaki sınırlarını ihlal ettiği savunmasında bulundu. Fakat yargı., cezanın fazla olmadığına karar verdi.

Belediyeden 'uzun çim' cezası! Evine döndüğünde ağzı açık kaldı

BELEDİYEYE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

New York Post'un haberine göre Ficken'a kesilen ceza Dunedin Belediyesi'ne tepkilere neden oldu. Bölge sakinleri, "Florida'da uzun otlar için 30.000 dolar aşırı değilse, neyin aşırı olduğunu hayal etmek zor.", "Sıvamda bozuk para büyüklüğünde bir delik olduğu için bana 32.000 dolar para cezası verdiler... Bahçemdeki çim biçme makinesi için... Seçebildikleri insanlara para cezası kesiyorlar... ve seçmeye devam ediyorlar." gibi yorumlar yaptılar.

Öte yandan Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Charlotte şehrinde de bir kiliseye 'aşırı budama' nedeniyle para cezası kesilmişti.

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