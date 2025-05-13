Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama! O anlar kamerada

Filipinler'in en aktif 24 yanardağından biri olan Negros Adası'nın merkezindeki Kanlaon Yanardağı yeniden patladı. Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 02.55'de faaliyete geçtiğini açıkladı.

Bölgedeki izleme kameraları, yanardağdan yükselen lav ve kül bulutlarının gökyüzüne doğru yükseldiği anı kaydetti.

GEÇEN YIL FAALİYETE GEÇMİŞTİ

Kanlaon Yanardağı, Haziran ve Aralık 2024'te de faaliyete geçmişti. Patlamaların ardından Kanlaon Yanardağı'na yönelik alarm seviyesi, 2'den 3'e yükseltilmişti.