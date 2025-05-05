Denizin dibinde patlamaya hazır bir bomba! Burada her gün yüzlerce deprem oluyor

Pasifik Okyanusu'nun altında bulunan Axial Seamount, patlamaya hazır bir bomba gibi. Yer tabanının altı lavla dolmaya başladı. Uzmanlar ''Her an patlayabilir'' uyarısında bulundu.

Pasifik Okyanusu'nun altındaki en aktif su altı yanardağı Axial Seamount'un patlaması an meselesi. Pasifik'in 1500 metre derininde bulunan yanardağ, 1998, 2011 ve 2015 yıllarında patlamasının ardından yeniden hareketlendi.

''HER AN PATLAYABİLİR''

Washington Üniversitesi deniz jeofizikçisi Prof. William Wilcock, ''Volkanın ne zaman patlayacağını, yer tabanındaki şişkinlik miktarına göre tahmin edebileceğimizi düşünen araştırmacılar var. Eğer bu doğruysa, her an patlayabilir'' ifadelerini kullandı.

GÜNDE YÜZLERCE DEPREM OLUYOR

Uzmanlar, yer tabanının 2015 yılına göre daha fazla şiştiğini, bu durumun magma akışının yeniden hızlandığına işaret olduğunu belirtti. Yanardağın çevresinde her gün yüzlerce deprem oluyor. Bunlara 'deprem sürüleri' deniyor. Tek büyük bir sarsıntı yerine, birbirine yakın büyüklüklerde yüzlerce küçük deprem meydana geliyor. Bu sismik hareketlilik de yanardağın patlamaya çok yakın olduğuna işaret.

DÜNYANIN EN İZLENEN SU ALTI YANARDAĞI

Prof. Wilcock, patlamanın gerçekleştiği anı şöyle özetliyor:

''Patlamadan hemen önce yaklaşık bir saat süren yoğun sismik bir aktivite oluyor. Sonra magma yüzeye ulaşıyor ve sarsıntılar azalıyor. Ama lav akışı, yaklaşık bir ay daha devam ediyor.''

Yellowstone Volkan Gözlemevi’nden bilim insanı Mike Poland ise konuya ilişkin şunları söyledi:

“Axial Seamount, dünyanın en iyi izlenen su altı volkanlarından biri. Patlaması, Hawaii’deki lav akışlarına benzer şekilde gerçekleşiyor. Patlayıcı değil, lavın sakin sakin yüzeye yayılması şeklinde oluyor.”

Öte yandan yanardağın deniz seviyesinin 1500 metre altında yer alması nedeniyle insanlar için doğrudan bir tehdit oluşturmuyor. Ayrıca tsunamiye neden olması da beklenmiyor.