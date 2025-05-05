Çöp torbalarından hazine çıkıyor! Altın atan bile var, bu sayede 1 milyondan fazla para kazandı

ABD'nin New York şehrinde yaşayan Ariana Rodriguez, sosyal medya platformu Facebook'ta 'Hiçbir şey satın alma' grubuna katıldı. Ariana, son 6 ayda çöpleri karıştırarak 30 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 157 bin TL) kazanç sağladı.

ABD'nin New York şehrinde yaşayan bir anne olan 35 yaşındaki Ariana Rodriguez, Facebook'ta gördüğü ''Hiçbir şey satın alma'' grubuna katıldıktan sonra adeta hayatının değiştiğini anlattı. Her zaman 2. el eşya alışverişini sevdiğini söyleyen Ariana, sokakta bırakılan eşyaları toplayan diğer insanları da görünce bunu denemeye karar verdi.

1 MİLYON TL'Yİ AŞAN KAZANÇ

Altı ay önce çöp torbalarını karıştırmaya başlayan Ariana, kaldırımlarda da oyuncaklar ve kıyafetler bulmaya başladı. Çöpe atılmış eşyalar arasında 500 dolar değerinde Burberry ceket, 900 dolar değerinde Prada ayakkabı ve değeri 3 bin ila 10 bin dolar arasında değişen bir Sohmer & Co piyano vardı. Ariana, 6 ayda bulduklarının toplam değerinin 30 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 157 bin TL kazanç elde ettiğini düşündüğünü söyledi.

Çöplerde bulduğu her eşyayı eve götüremediğini bazılarını ihtiyacı olan insanlara verilmesi için kiliseye verdiğini bazılarını da sattığını belirten Ariana, ''herkesin çöpçü olabileceğini'' göstermek istediğini ifade etti.

''BİR HAZİNE AVI GİBİ''

Kendisinin vintage eşyaların satıldığı bir işletmeye sahip olduğunu söyleyen Ariana, ''Her seferinde bir hazine avı gibi oluyor'' diyerek şunları anlattı:

''Bu gerçekten heyecan verici. Evden çıkmadan oldukça şık giyiniyorum ve eşyaların çöp sahalarına gitmesini engelliyorum, bu benim derin bir arzum. Herkes bunu yapabilir, önyargılar ortadan kalkmalı, bunda yanlış bir şey yok.''

Çöp torbalarını karıştırıp hazine bulmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Ariana, birçok bulduğu eşyayı sattığını, mobilyaları bir süre tuttuğunu ardından satışa koyduğunu ifade etti.

''İNSANLAR GERÇEK ALTINI ATIYOR''

İnsanların neler çöpe attığını gördükçe oldukça şaşırdığını ifade eden Ariana, sık sık apartman temizliklerine gidip eşyaları karıştırdığını da söyledi:

"İnsanlar mobilyalardan bıkıp çöpe atıyorlar. İnanılmaz parçalar buldum; aynalar, komodinler, aklınıza ne gelirse. Mücevher buldum, insanlar gerçek altını atıyor.

"Çöp kutusunda bile para buldum. Bir Bally evrak çantası buldum. Sanırım 1960'lardan kalma."

Hayatının yüzde 80 ila 90'ını tasarruf yaparak geçirdiğini söyleyen Ariana, bazılarının onu olumsuz yönde eleştirdiğini ve tahtakurularına bulaştığını, 'iğrenç' olduğunu söylediklerini fakat bunları umursamadığını belirtti.

ÇÖPTEN ÇIKAN HAZİNELER

New York Post'un haberine göre, başkalarına da çöp karıştırma konusunda ilham olmak istediğini, bu işin altın aramaya benzediğini söyleyen Ariana, son kazançlarını ise şöyle sıraladı:

Sohmer & Co piyanosu – değeri 3.000 ila 10.000 dolar arasında

Masa – değeri 750 ila 3.500 dolar

Jibbitz takıları – değeri 50 dolar

Basketbol potası – değeri 35 dolar

Bir torba Hermes kutusu – değeri 175 dolar

Cam lamba – değeri 150 dolar

Oyun torbası – değeri 200 dolar

Cam makyaj masası – değeri 2.500 dolar

Komodin – değeri 949 dolar