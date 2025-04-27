Kamyon paraları saça saça ilerledi, bölge sakinleri de topladı

ABD'nin Chicago şehrindeki bir banliyöde şirkete ait bir kamyon dolarları saçarak yol aldı. Bu durumu fark eden halk ise kamyonun arkasından paraları topladı.

ABD'nin Chicago şehrindeki bir banliyöden geçen ev güvenlik şirketine ait bir kamyondan çantalar dolusu nakit para düştü. New York Times'ın haberine göre, Oak Park semtinden geçerken nakit yüklü kamyonun arka kapısı, bilinmeyen bir sebeple aralandı.

300 BİN DOLAR KAYIP

Kamyonun kapısının aralanmasıyla beraber yola 3 adet para dolu çanta düştü. Bölge sakinleri durumu fark edince paraları kapmak için birbirleriyle yarıştı. Parayı alanların olay yerinden hızla uzaklaştığı belirtildi.

KİMSE TUTUKLANMADI

Şirketin açıklamasına göre, kamyonetten düşen çantalar nedeniyle yaklaşık 300 bin dolar çalındı. Fakat henüz kimsenin tutuklanmadığı bildirildi.