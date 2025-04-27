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 | Berrak Arican

Papa Francis'in cenaze törenindeki katı kıyafet kuralı hiçe sayıldı! Dünya liderleri saygısızlıkla suçlandı

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in cenaze töreninde dünya liderlerinin kıyafet kuralını çiğnemesi eleştirilerin hedefi haline gelmelerine neden oldu. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump kıyafet seçimi nedeniyle eleştirildi.

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KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 11:39

Papa Francis, 21 Nisan günü hayatını kaybetti. Vatikan'ın lideri için dün Roma'da cenaze töreni düzenlendi. Törene 50 dünya lideri, çok sayıda kraliyet mensubu, parlamento başkanları ve yabancı delegasyon katıldı.

Papa Francis'in cenaze törenindeki katı kıyafet kuralı hiçe sayıldı! Dünya liderleri saygısızlıkla suçlandı

PAPA'NIN CENAZESİNDE KATI KIYAFET KURALI

Cenaze için özel kıyafet kodu gerekliliği vardı. Erkeklerin koyu renk takım elbise giymesi, uzun siyah kravat takması ve ceketin sol yakasında siyah renkte bir düğme olması istendi. Gömlek olarak ise beyaz giymelerine izin verildi. Kadınların ise diz altına kadar inen siyah elbiseler giymeleri istendi. Siyah dantel duvak ve eldiven takmalarına izin verilirken tek takı aksesuarı olarak dizi inciye izin verildi.

Papa Francis'in cenaze törenindeki katı kıyafet kuralı hiçe sayıldı! Dünya liderleri saygısızlıkla suçlandı

Dünya liderlerinin bazıları ise bu kuralları hiçe saydı, bu durum eleştiri oklarının hedefi olmalarına neden oldu. Bazıları kıyafet kuralına uymayan dünya liderlerini 'saygısız' olarak nitelendirdi.

Papa Francis'in cenaze törenindeki katı kıyafet kuralı hiçe sayıldı! Dünya liderleri saygısızlıkla suçlandı

ABD Başkanı Donald Trump, mavi takım elbise ve mavi kravat giydi. Donald Trump'ın eşi Melania Trump inci kolye yerine haçlı bir aksesuar tercih etti.

Papa Francis'in cenaze törenindeki katı kıyafet kuralı hiçe sayıldı! Dünya liderleri saygısızlıkla suçlandı

Eski ABD Başkanı Joe Biden ise siyah bir takım elbise giyse de mavi bir kravat taktı.

Papa Francis'in cenaze törenindeki katı kıyafet kuralı hiçe sayıldı! Dünya liderleri saygısızlıkla suçlandı

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ise savaş kombininden vazgeçmedi, siyah giyse de kravat takmadı.

Papa Francis'in cenaze törenindeki katı kıyafet kuralı hiçe sayıldı! Dünya liderleri saygısızlıkla suçlandı

Jill Biden, Kraliçe Letizia, Monako Prensesi Charlene, Ürdün Kraliçesi Rania, Belçika Kraliçesi Mathilde, Danimarka Kraliçesi Mary, İsveç Kraliçesi Silvia ve Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit de gotik peçeler takmıştı.

Papa Francis'in cenaze törenindeki katı kıyafet kuralı hiçe sayıldı! Dünya liderleri saygısızlıkla suçlandı

İngiliz medyasından Metro'nun haberine göre, Birleşik Krallık Başbakanı Keris Starmer'ın eşi Victoria Starmer elbise giymedi, bunun yerine kıyafet kurallarına daha İngiliz bir yaklaşım sergileyerek, üzerinde kısa siyah ağ bulunan siyah bir fiske tercih etti.

Papa Francis'in cenaze törenindeki katı kıyafet kuralı hiçe sayıldı! Dünya liderleri saygısızlıkla suçlandı

Brigitte Macron, Olena Zelenska ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi bazı kadın konuklar elbise giymek yerine siyah takım elbiseleri tercih etti.

Sıkça Sorulan Sorular

Papa Francis'in yerine kim gelecek?
Kardinal Pietro Parolin, Kardinal Luis Antonio Tagle ve Kardinal Robert Sarah gibi birkaç önemli kardinal potansiyel aday olarak tahmin ediliyor.
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