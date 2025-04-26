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 | Berrak Arican

Papa Francis'in cenaze töreni için binler Vatikan'da! Sıkı güvenlik önlemleri alındı

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis için bugün cenaze töreni düzenlenecek. Dini törenle gömülecek olan Papa Francis'in cenazesine Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katılacak.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 09:27

21 Nisan'da hayatını kaybeden Papa Francis için bugün Vatikan'da bulunan Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenlenecek. Tören için aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu birçok dünya lideri Roma'da olacak.

Papa Francis'in cenaze töreni için binler Vatikan'da! Sıkı güvenlik önlemleri alındı

Türkiye'yi temsilen ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Vatikan'da bulunacak.

Papa Francis'in cenaze töreni için binler Vatikan'da! Sıkı güvenlik önlemleri alındı

Cenaze merasimini, Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re yönetecek. Tören için Roma'da 4 bin kolluk kuvveti görev aldı. Meydana çıkana yollar üzerinde güvenlik ve acil çıkış koridorları oluşturuldu.

Papa Francis'in cenaze töreni için binler Vatikan'da! Sıkı güvenlik önlemleri alındı

TABUTU KAPATILDI

Vatikan, 250 bin kişinin ziyaretinin ardından Papa'nın tabutunun kapatılması ritüelini gerçekleştirdi. Ritüeli Camerlengo Kardinal Kevin Farrell'in başkanlık ettiği ayine Papa'nın bazı aile üyeleri de katıldı.

Papa Francis'in cenaze töreni için binler Vatikan'da! Sıkı güvenlik önlemleri alındı

TRUMP DAHİL BİRÇOK DÜNYA LİDERİ ROMA'DA

Papa Francis'in cenaze törenine ise aralarında devlet, hükümet ve parlamento başkanlarının olduğu 130 yabancı delegasyonun katılması bekleniyor.

Papa'nın cenaze törenine katılımı öngörülen liderler arasında; ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İspanya Kralı 6. Felipe, İngiliz Kraliyet ailesinden Galler Prensi William ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bulunuyor.Vatikan Sözcüsü Bruni'nin verdiği bilgiye göre, Papa Franciscus'un Arjantinli olması sebebiyle yabancı konuklar arasında ilk sırada Arjantin Devlet Başkanı Milei, onun yanında da Vatikan'ın komşusu İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella yer alacak. Bu iki liderin ardından diğer liderler, Fransız alfabesine göre sıralanacak.

Papa Francis'in cenaze töreni için binler Vatikan'da! Sıkı güvenlik önlemleri alındı

TRUMP VE ZELENSKİY GÖRÜŞEBİLİR

Öte yandan İtalyan basınında çıkan haberlerde, Papa Franciscus'un cenazesi sebebiyle bir araya gelecek liderler arasında uluslararası gündemdeki konulara ilişkin ikili görüşmeler olabileceği aktarıldı.

Papa Francis'in cenaze töreni için binler Vatikan'da! Sıkı güvenlik önlemleri alındı

Özellikle gümrük tarifeleri konusunda bir süredir ilişkilerin inişli çıkışlı olduğu ABD ile AB arasında bu tür bir görüşmenin olabileceği, diğer taraftan son görüşmeleri olaylı geçen ABD Başkanı Trump ile Ukrayna lideri Zelenskiy'nin buluşmasının gerçekleşebileceği belirtildi.

Papa Francis'in cenaze töreni için binler Vatikan'da! Sıkı güvenlik önlemleri alındı

İtalyan hükümetinin özellikle Trump ve Zelenskiy'nin Oval Ofis'te yaşadıkları gerginliğin Roma'ya taşınmasını istemediği kaydedildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Papa Francis'in yerine kim gelecek?
Kardinal Pietro Parolin, Kardinal Luis Antonio Tagle ve Kardinal Robert Sarah gibi birkaç önemli kardinal potansiyel aday olarak tahmin ediliyor.
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