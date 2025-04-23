Papa Francis'in naaşı Aziz Petrus Bazilikası'na getirildi, binlerce kişi son kez görmek için geldi

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in naaşı Aziz Petrus Bazilikası'na nakledildi. Binlerce kişi Papa'nın naaşını görmek için Aziz Petrus Meydanı'na akın etti.

21 Nisan günü hayatını kaybeden Papa Francis'in naaşı bugün Aziz Petrus Bazilikası'na getirildi. Muhafızlar ve kırmızı cübbeli kardinaller eşliğinde taşınan tabut, Aziz Petrus'un çanları çalarken yerleştirildi. Papa'nın naaşı son zamanlarını geçirdiği Casa Santa Marta'dan taşındı.

DEV EKRANLARDA CANLI YAYINLAR

Papa'yı son kez görmek isteyenler Aziz Petrus Meydanı'nda toplandı. AFP'nin haberine göre, sekiz İsviçreli Muhafız tören kıyafetleriyle tabuta eşlik etti.

Rahipler, tören alayında uzun bir kortej oluşturdu. Mumlar taşıyan rahibeler de arkalarından ilerledi. Binlerce kişi de bazilikaya gitti, alana sığmayanlar için dev ekranlarda canlı yayınlar açıldı. Papa'nın naaşı, 26 Nisan'daki cenaze törenine kadar Aziz Petrus Bazilikası'nda sergilenecek.

TABUTA MADENİ PARALAR ATILACAK

BBC'ye açıklamalar yapan Papa Francis'in biyografi yazarı Austen Ivereigh, Papalık döneminde basılan yıllık madeni paraların Francis'in tabutuna yerleştirileceğini söyledi. Ayrıca eskiden papaların mumyalandığını fakat bunun zorunlu olmadığını söyleyen Ivereigh, sadece bedenin daha geç çürümesi için bazı işlemlerin yapılacağını belirtti. Ivereigh, Papa'nın temel olarak "öldüğü haliyle" sergilendiğini ifade etti.

TABUTTAKİ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Son zamanlarda yaşadığı hastalıkların ardından hayata gözlerini yuman Vatikan lideri için açık tabut merasimi düzenlendi. Geçtiğimiz akşam ise hazırlıklar tamamlandı. Papa'ya kırmızı bir cübbe giydirildi ve papalık tacı takıldı.

Vatikan basın ofisi, Papa Francis'in açık tabutu içinde fotoğrafını paylaştı.

Eline tespih yerleştirilen Papa'nın fotoğrafının, Casa Santa Marta Şapeli'nde çekildiği bildirildi.

PAPA FRANCIS NEDEN ÖLDÜ?

Vatikan Şehir Devleti Sağlık ve Hijyen Birimi Direktörü Prof. Andrea Arcangeli imzasıyla yayımlanan ölüm raporuna göre, Papa bu sabah yerel saatle 07.35'te Vatikan'daki Santa Marta Konukevi'ndeki dairesinde vefat etti.

Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğu bildirildi.

Papa'nın buna ek olarak, daha önce geçirdiği akut solunum yetmezliği, polimikrobik çift taraflı zatürre, yüksek tansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıklarının da söz konusu duruma eşlik ettiği belirtildi.

PAPA'NIN VASİYETİ

Vatikan'dan yapılan bir başka açıklamada da Papa Franciscus'un vasiyeti paylaşıldı. Papa'nın vasiyetinde, Roma'da her dış seyahati öncesi ve sonrasında gidip özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'nda defnedilmek istediği belirtildi.

Papa Franciscus, mezarının toprakta, sade ve özel bir süsleme bulunmadan ve üzerinde sadece "Franciscus" yazacak şekilde olmasını istediğini kaydetti.