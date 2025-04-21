Yüz yılı aşkın süre sonra bir ilk: Papa Francis Vatikan'a gömülmeyecek

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'a gömülmeyen ilk papa olacak. Vatikan lideri, Roma topraklarına gömülecek. Naaşının tabuta konma töreni ise bu akşam yapılacak.

Vatikan'ın Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. 12 yıldır görevde olan Papa Francis, yüz yılı aşkın süredir Vatikan'a gömülmeyen ilk papa olacak. Roma topraklarındaki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na özel bir bağlılığı olan Papa Francis'in mezarı burada olacak.

NAAŞI BU AKŞAM TABUTA KONACAK

Cenaze işlemlerine dair detaylar ise belli olmaya başladı. Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Papa Francis'in vefat ettiğine dair yapılan duyurunun ardından bu akşam saat 20.00'de Kamerlengo Kardinal Kevin Joseph Farrell, ölümün tespiti ve naaşın tabuta konulması ritüeline başkanlık edecektir."

'MAKAMIN BOŞ OLDUĞU' İLAN EDİLECEK

Teamüllere göre, Papa'nın ölümünün ardından Vatikan'da bir sonraki papa seçilene dek geçiş sürecini yönetecek "Kamerlengo" (Papalık Makam Vekili) Kardinalin, kilise hukuku uyarınca "Sede Vacante" yani Latince "makamın boş olduğunu" ilan etmesi bekleniyor.

ZİYARET GÜNÜ ÇARŞAMBA

Öte yandan Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Papa Francis'in naaşının Aziz Petrus Bazilikası'na taşınabileceğini ve böylece ziyaretçilerin çarşamba günü erken saatlerde saygılarını sunabileceklerini söyledi. Sözcü Bruni, salı günü toplanacak bir grup kardinalin konuyla ilgili resmi bir karar almasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

PAPA FRANCIS NEDEN ÖLDÜ?

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırılan, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gören Papa Franciscus, 23 Mart'ta taburcu edilmişti. Papa'nın taburcu edildikten sonra 2 aylık nekahet döneminde kalması gerektiği belirtilmişti.

Papa Franciscus'un doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.

Kamerlengo Kardinal Joseph Farrell, bugün yaptığı açıklamada, "Sevgili kardeşlerim, Kutsal Babamız Franciscus'un vefatını derin bir üzüntüyle duyurmak zorundayım. Bu sabah saat 07.35'te, Papa Franciscus, Tanrı'nın evine döndü. Tüm hayatını Rabb'e ve kiliseye hizmete adadı. Bize İncil'in değerlerini sadakatle, cesaretle ve evrensel sevgiyle, özellikle de en yoksul ve en dışlanmış kesimlerin lehine yaşamayı öğretti." ifadesini kullanmıştı.