Papa Francis için dünyanın dört bir yanından taziye mesajı geldi! Putin'in sözleri dikkat çekti

Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından dünyadan birçok mesaj geldi. 12 yıldır görevde olan Papa için birçok devlet başkanı taziye mesajlarını iletti.

12 yıldır görevde olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bir süredir solunum yolu rahatsızlıkları yaşıyordu. 88 yaşındaki Papa, dün Paskalya bayramı için halkı selamlamasının ardından bugün hayata gözlerini yumdu. Papa için dünyanın dört bir yanından taziye mesajları geldi.

TÜRKİYE

Papa Francis'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi. Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum."

https://x.com/RTErdogan/status/1914276277516656713

FRANSA

Papa Francis'in ölümünün Vatikan tarafından duyurulmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Bu savaş ve vahşet zamanında, ötekine, en kırılgan olana karşı bir duygusu vardı” diyerek Papa'yı andı.

ALMANYA

Almanya'da hükümeti kurma çalışmaları yürüten Friedrich Merz, “Ona alçakgönüllülük ve Tanrı'nın merhametine olan inanç rehberlik etti” ifadelerini kullandı.

HOLLANDA

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, “Katolik toplumu, günümüzün sorunlarını fark eden ve bunlara dikkat çeken bir lidere veda ediyor. Papa Francis, ağırbaşlı yaşam tarzı, hizmet ve merhametiyle Katolik olan ve olmayan pek çok kişi için bir rol modeldi. Kendisini büyük bir saygıyla anıyoruz” dedi.

ABD

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Papa Francis'in ölümünün ardından "Papa'nın ölüm haberini şimdi aldım. Kalbim tüm dünyada onu seven milyonlarca Hristiyan için atıyor. Dün Papa'yı gördüğüm için mutluydum, her ne kadar çok hasta olduğu belli olsa da." ifadelerini kullandı.

İTALYA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Kutsal Babamızı, kalplerimizde derin bir üzüntüyle uğurluyoruz" dedi.

RUSYA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olağanüstü olarak nitelendirdiği Papa Francis ile birden fazla kez iletişim kurma şansına sahip olduğu için kendisini ayrıcalıklı hissettiğini, Francis ile ilgili anılarını sonsuza dek taşıyacağını söyledi.

ARJANTİN

Francis'in vatandaşı olduğu Arjantin'in aşırı sağ özgürlükçü ve popülist Devlet Başkanı Javier Milei, daha önce çeşitli anlaşmazlıklar yaşadığı Papa için taziye mesajı yayınladı. Milei, yayınladığı taziye mesajında Francis'in dinler arası diyalogda oynadığı role, gençler arasında din bilincinin yayılması konusunda yaptıklarına ve Vatikan'da maliyet düşürmeye yönelik faaliyetlerine atıfta bulundu.

İNGİLTERE

İngiltere Kralı Charles, Papa'nın ölümünden dolayı "derin üzüntü içinde olduğunu" belirterek, "en içten taziye dileklerini" iletti.