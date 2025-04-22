Papa Francis'in tabuttaki fotoğrafı paylaşıldı! Halk ziyaret edebilecek

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybetti. Dün saat 20.00'de Kamerlengo Kardinal Kevin Joseph Farrell, ölümün tespiti ve naaşın tabuta konulması ritüeline başkanlık etti. Francis'in tabuttaki ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, 12 yıllık görevinin ardından 88 yaşında hayatını kaybetti. Son zamanlarda yaşadığı hastalıkların ardından hayata gözlerini yuman Vatikan lideri için açık tabut merasimi düzenlenecek. Dün akşam ise hazırlıklar tamamlandı. Papa'ya kırmızı bir cübbe giydirildi ve papalık tacı takıldı.

Vatikan basın ofisi, Papa Francis'in açık tabutu içinde fotoğrafını paylaştı. Eline tespih yerleştirilen Papa'nın fotoğrafının, Casa Santa Marta Şapeli'nde çekildiği bildirildi.

HALK ZİYARET EDEBİLECEK

Dailymail'in haberine göre, Vatikan, yarın Papa Francis'in halka açık olarak görüntülenmesine izin verecek. Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, "Papa Franciscus için dokuz günlük yas döneminin ilk günü olan 26 Nisan Cumartesi yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) Aziz Petrus Bazilikası'nın ön avlusunda cenaze töreni yapılacak. Kardinaller Meclisi Dekanı olan Kardinal Giovanni Battista Re, cenaze ayinine başkanlık edecek." ifadeleri kullanıldı.

SEÇİMLERİN İLK OTURUMU MAYIS AYINDA

Yine Kilise normlarına göre Papa Franciscus'un ölümünden sonraki 15 ila 20. günde, bu durumda 6-10 Mayıs tarihlerinde Kardinaller Meclisi'nin yeni Papa'yı seçmek üzere ilk oturumunu yapması öngörülüyor.

İtalyan basınında, tüm seçici kardinallerin Roma'ya erken ulaşmış olması durumunda ise Papalık Seçiminin (Konklav) başlangıcının da öne alınabileceği belirtildi.

PAPA FRANCIS NEDEN ÖLDÜ?

Vatikan Şehir Devleti Sağlık ve Hijyen Birimi Direktörü Prof. Andrea Arcangeli imzasıyla yayımlanan ölüm raporuna göre, Papa bu sabah yerel saatle 07.35'te Vatikan'daki Santa Marta Konukevi'ndeki dairesinde vefat etti.

Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğu bildirildi.

Papa'nın buna ek olarak, daha önce geçirdiği akut solunum yetmezliği, polimikrobik çift taraflı zatürre, yüksek tansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıklarının da söz konusu duruma eşlik ettiği belirtildi.

PAPA'NIN VASİYETİ

Vatikan'dan yapılan bir başka açıklamada da Papa Franciscus'un vasiyeti paylaşıldı. Papa'nın vasiyetinde, Roma'da her dış seyahati öncesi ve sonrasında gidip özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'nda defnedilmek istediği belirtildi.

Papa Franciscus, mezarının toprakta, sade ve özel bir süsleme bulunmadan ve üzerinde sadece "Franciscus" yazacak şekilde olmasını istediğini kaydetti.