Bu parktan adeta elmas fışkırıyor! Çöp zannetti hazine buldu

ABD'nin Minnesota eyaletinde parkta ailesiyle yürüyüş yapan David DeCook'un dikkatini alüminyum bir ambalaj çekti. Çöp zannettiği bu nesne bir elmas çıktı.

David DeCook, ailesiyle beraber Crater of Diamond Eyalet Parkı'na yürüyüşe gitti. Bu esnada DeCook'un dikkatini yerde parlayan bir cisim çekti. İlk başta alüminyum bir şeker paketi zannettiği nesneyi eline aldığında ise hayrete düştü.

KAHVERENGİ ELMAS

DeCook'un şeker paketi zannettiği nesne aslında parıl parıl parlayan bir elmastı. DeCook hemen kardeşine seslendi ve ''Bulduğum şeyi gördüğünde çok sinirleneceksin!'' diyerek takıldı.

Mücevher uzmanları, 3.81 karatlık muhteşem bir kahverengi elmas olduğunu söyledi. Kardeşler, elması kayda geçirdiklerinde, bu yıl parkta bulunan en ağır elmas olduğunu öğrendiler.

NİSAN YAĞMURLARI ORTAYA ÇIKTI

Parka yüzlerce insan aslında elmas bulmak için geliyorlar. DeCook ve kardeşi de birçok kez bu parka gelmiş ve yıllar içinde sayısız elmas bulmuşlardı. Fakat bu kadar büyük bir elmas onlar için de bir ilkti. Park Müdür yardımcısı Waymon Cox, nisan ayında fazla yağmur yağması nedeniyle elmasın gün yüzüne çıkmış olabileceğini söyledi.

David DeCook, köpeğinden esinlenerek taşa 'Dük elması' adını verdiğini fakat henüz elmasla ne yapacağına karar vermediğini söyledi. Uzmanlar ise elmasın değerinin 3.800 ila 19.000 dolar (yaklaşık 733 bin TL) arasında değişebileceğini söyledi.

PARKTAN ELMAS FIŞKIRIYOR!

Öte yandan bu parktan adeta elmas fışkırıyor. Dailymail'in haberine göre, geçtiğimiz yıl Fransız bir turist olan Julien Navas, David'inkinin neredeyse iki katı büyüklüğünde bir Carine elması buldu. Basın bültenine göre, bu şaşırtıcı bir şekilde 7,46 karattı.

Parktan bugüne kadar çıkarılan en büyük mücevher 1924 yılında bulundu. 40.23 karat ağırlığındaydı ve Sam Amca olarak adlandırılıyordu.

Bölgede 1906 yılında elmas keşfedildiğinden bu yana 75 binin üzerinde elmas çıkarıldı.