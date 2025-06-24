İsrail ile İran Trump'ı çileden çıkardı! Ateşkes ihlaline bu sözlerle tepki gösterdi

Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Zirvesine hareket etmeden önce Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Donald Trump, saldırıların devam etmesinden hayal kırıklığı duyduğuna işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, hem İsrail hem de İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.

"NE HALT ETTİKLERİNİ BİLMİYORLAR"

Ateşkesin ardından İsrail'in "hiç görülmedik şekilde" saldırıda bulunduğunu belirten Trump, "Onlardan memnun değilim. İran'dan da memnun değilim ancak İsrail'in bu sabah yaptıklarından hiç hoşnut değilim." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, "(İsrail-İran) O kadar uzun süredir ve o kadar şiddetli çatışıyorlar ki ne halt ettiklerini bilmiyorlar." diye konuştu.