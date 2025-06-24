Son dakika | Erdoğan-Trump görüşmesinin saati belli oldu! NATO'da bir araya gelecekler

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi için Hollanda'ya gitti. Erdoğan burada ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. İki liderin saat 23.30'da görüşeceği öğrenildi.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi için Hollanda'ya gitti. Erdoğan burada ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. İki liderin saat 23.30'da görüşeceği öğrenildi.

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