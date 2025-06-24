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 | Merve Yaz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran-İsrail savaşıyla ilgili net mesaj! 'Bedelini tüm dünya öder'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesi, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın gözünü çevirdiği İran-İsrail arasındaki ateşkesten memnuniyet duyduklarını belirten Erdoğan, "Taraflar ateşkese tam riayet etmeli. Diplomasiye şans tanınması önemli. Krizin bedelini tüm dünya öder" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 15:05

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesi, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Zirvede vereceği mesajların başlıklarından bahseden Erdoğan, "Ülkemiz birliğin savunma girişimlerine uygun biçimde dahil edilmelidir. Zirvede ayrıca ittifak bünyesinde terörizmle mücadele konseptine en fazla katkıyı sunan ülke olarak bu alana dikkat çekeceğiz.

Müttefikler Ukrayna Başkanı Zelenski ile de bir araya gelecek. Biz savaşın diplomasi yolu ile sonlandırması için çabalarımızı anlatacağız. Geçtiğimiz günlerde tarafları İstanbul'da buluşturduk. Esir takasına vesile olduk. İstanbul sürecinin devamı için planlamalar yapıyoruz. Filistin'deki katliama da dikkat çekeceğiz. İstila ve yıkım politikasının son bulması gerektiğini altını çizeceğiz.

2026'DAKİ NATO ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ

İsrail'in İran'a saldırısı ile başlayan süreçte müzakereleri ele alan girişimlerimiz oldu. Birçok lider ile görüştük. İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile bir araya geldik. Ateşkese giden yolda her türlü girişimi takdirle destekleriz. Gece saatlerindeki ateşkes mutabakatı haberini memnuniyet ile karşılıyoruz. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek savaşın yükü kaldıramaz. İhtilafların çözülmesi için diplomasiye şans tanınmalı. Türkiye olarak uluslararası hukuku gözeten tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 2026 yılındaki NATO zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz. Liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz" dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran-İsrail savaşıyla ilgili net mesaj! 'Bedelini tüm dünya öder'

'PERVASIZ ADIMLARI ASLA KABUL EDİLEMEZ'

İran- İsral savaşıyla ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, "İsrail'in İran'a yönelik saldırılar bölgemizin huzuruna yönelik büyük bir tehdidin fitilini ateşledi. Pervasız adımları asla kabul edilemez. Küresel aktörlerin etkin tedbirleri alması şart yoksa bunun bedelini bütün dünya öder. Biz herkesi aklı selime çağırmaya, diplomasinin her türlü meseleye çözüm olacağını söylemeye devam edeceğiz. İsrail'in Gazze'deki açlığı silah olarak kullanmasının da sonlandırılmasını istiyoruz. Bir an önce Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. İsrail'in saldırganlığı bölgemizin tamamında durmalıdır tümüyle." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran-İsrail savaşıyla ilgili net mesaj! 'Bedelini tüm dünya öder'

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Türkiye olarak bu savaşı sona erdirmek için ortaya koyduğumuz çaba herkesin malumu. Ukrayna Rusya arasındaki barış için elimizden geleni yaptık. Her iki ülkenin de güvenine mazhar olan ülkeyiz. Somut ilerlemeler kaydettik. İstanbul'daki görüşmeler atılan en önemli adımlardan biri. Artık savaşı sonlandıracak yola girilmesini arzu ediyoruz. Bu savaş sonsuza kadar süremez. NATO zirvesinde de muhataplarımıza bu vizyonu anlatıp barışı sağlayana kadar durmayacağımızı ifade edeceğiz" diye konuştu.


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ETİKETLER
#erdoğan
#barış
#hollanda
#diplomasi
#nato
#rusya-ukrayna savaşı
#İran İsrail Savaşı
#Politika
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