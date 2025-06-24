İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın nükleer ve askeri tesislerine yönelik saldırılarıyla başlayan, ABD'nin de dahil olmasıyla ürkütücü bir boyuta ulaşan savaş, bölgede gerilimi giderek tırmandırdı. İran'ın hem İsrail hem de ABD üslerine yaptığı misillemeler 3. Dünya Savaşı'nın yaklaştığı endişesine yol açtı. Savaşın 12'nci gününde ise tansiyonu düşüren açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran'ın ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu. Trump anlaşmanın süresiz olduğunu savundu. Ateşkes iddiasını ilk önce yalanlayan İran, daha sonra bu anlaşmayı resmen duyurdu. İsrail cephesi ise sessizliğini koruyor. Öte yandan gece boyunca İsrail ve Tahran'da patlamalar devam etti. İşte İsrail-İran savaşında son durum...