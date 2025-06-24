İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA ATEŞKES MUAMMASI
İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın nükleer ve askeri tesislerine yönelik saldırılarıyla başlayan, ABD'nin de dahil olmasıyla ürkütücü bir boyuta ulaşan savaş, bölgede gerilimi giderek tırmandırdı. İran'ın hem İsrail hem de ABD üslerine yaptığı misillemeler 3. Dünya Savaşı'nın yaklaştığı endişesine yol açtı. Savaşın 12'nci gününde ise tansiyonu düşüren açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran'ın ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu. Trump anlaşmanın süresiz olduğunu savundu. Ateşkes iddiasını ilk önce yalanlayan İran, daha sonra bu anlaşmayı resmen duyurdu. İsrail cephesi ise sessizliğini koruyor. Öte yandan gece boyunca İsrail ve Tahran'da patlamalar devam etti. İşte İsrail-İran savaşında son durum...
TRUMP'TEN YENİ 'ATEŞKES' AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin taraflara çağrıda bulundu. Trump, "Ateşkes yürürlüğe girdi. Lütfen ihlal etmeyin" mesajını paylaştı.
BEYAZ SARAY'DA BOMBA ALARMI
İran'ın tehdidinin ardından ABD'de başkent Washington'da Beyaz Saray binası yakınındaki şüpheli bir araç nedeniyle Gizli Servis ile Metropolitan Polis Departmanı yetkilileri alarma geçti, civardaki binalar boşaltıldı.
Amerikan basınında çıkan haberlere göre, başkent Washington'da şüpheli bir araca yönelik yapılan ihbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.
Bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ifade eden yetkililer, incelemelerin ardından bölgenin güvenli olduğunu açıkladı. Herhangi bir güvenlik sorunu olmadığı anlaşılınca yollar yeniden trafiğe açıldı.
İRAN MEDYASI: ATEŞKES BAŞLADI
İran basını, Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle başladığını belirtirken İsrail ordusu İran'dan yeni füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, yerel saatle 07.30 (TSİ 07.00) itibarıyla İsrail ile ateşkesin başladığını duyurdu. Fars Haber Ajansı, Telegram sayfasından gelişmeyi "Ateşkesin Başlangıcı" başlığıyla duyurdu.
İSRAİL'DE YENİDEN SİREN SESLERİ
İsrail ordusu, İran'dan sabah saatlerindeki balistik füze dalgasının beşincisinin başladığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, kısa bir süre önce İran'dan İsrail'e doğru yeni füzeler ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi. İsrail'in kuzeyinde çeşitli bölgelerde sirenlerin çaldığı aktarıldı.
İRAN'DAN İSRAİL'E SALDIRI: 3 ÖLÜ, 7 YARALI
İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurarak sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı. Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.
İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.
Füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiği kaydedildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzenin isabet ettiği binada 3 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin orta ve hafif derecede yaralandığını bildirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artabileceği belirtildi.
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: ANLAŞMA YOK
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin henüz İsrail'le ateşkese dair bir anlaşma yapmadığını bildirdi.
İranlı Bakan, "Şu an itibarıyla herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir anlaşma söz konusu değil. Ancak, İsrail rejimi İran halkına yönelik yasa dışı saldırganlığını en geç sabah 04.00'e kadar durdurursa, bu saatten sonra yanıtımızı sürdürme niyetimiz yoktur. İran’ın defalarca açıkça belirttiği gibi, savaşı başlatan İran değil, İsrail olmuştur." ifadelerini kullandı.
Erakçi, İran'ın askeri operasyonlarını durdurmasına ilişkin nihai kararın daha sonra verileceğini belirtti.
TRUMP'IN ATEŞKES İDDİASINA YALANLAMA
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, ismi açıklanmayan İranlı bir yetkilinin ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran-İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını yalanladığını bildirdi.
İranlı yetkili, "ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ateşkes planı tamamen yanlıştır ve kamuoyunu bölgedeki üslerine saldırıyla ABD'nin son zamanlarda yaşadığı aşağılanmadan uzaklaştırmak amacıyla önerilmiştir." ifadelerini kullandı.
İRAN'DAN BAĞDAT'TAKİ TACİ ASKERİ ÜSSÜ'NE İHA SALDIRISI
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, bir insansız hava aracının (İHA) Irak ordusuna ait Taci Askeri Üssü’ndeki bir noktayı hedef aldığı bildirildi.
Bağdat Operasyonlar Komutanı Korgeneral Velid et-Temimi, konuyla ilgili ülkenin resmi haber ajans INA’ya açıklamalarda bulundu. Tanımlanamayan bir İHA'nın, Taci Askeri Üssü’ndeki bir noktayı hedef aldığını bildiren Temimi, saldırıda can kaybının yaşanmadığını söyledi.
Bazı yerel medya organlarında, söz konusu saldırının üste bulunan Fransız yapımı bir radarı hedef aldığı iddia edildi.
TRUMP: ATEŞKES SONSUZA KADAR SÜRECEK
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran ateşkesinin "sonsuza kadar" sürmesini beklediğini söyledi. Trump, "(İsrail-İran arası) Ateşkesin sınırsız olduğunu düşünüyorum. Sonsuza kadar sürecek." ifadesini kullandı.
İki ülke arası çatışmaların "tamamen bittiğini" ifade eden Trump, İsrail ile İran'ın "bir daha asla birbirlerine ateş açacaklarına inanmadığını" dile getirdi
İSRAİL: İRAN'IN 4 İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ
İsrail ordusu, İran’dan gönderilen 4 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin güneyinde yerel saatle 01.34'te sirenlerin çaldığı aktarıldı.
İsrail'e İran'dan fırlatıldığı belirtilen bir insansız hava aracının Golan Tepeleri’nin güneyinde düşürüldüğü bildirildi. İran’dan gönderilen 3 İHA'nın ise İsrail'e ulaşamadan engellendiği aktarıldı.
NETANYAHU'DAN BAKANLARINA 'ATEŞKES' TALİMATI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kabine toplantısının ardından bakanlara “İran ve son gelişmeler hakkında konuşmama talimatı” verdiği öne sürüldü.
Siyasi kabine toplantısının ardından Netanyahu ve güvenlik kabinesinde yer alan bakanların, daraltılmış kabine toplantısına geçtikleri belirtildi.
İSRAİL'DEN BİR SALDIRI TEHDİDİ DAHA
ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında ateşkese varıldığını açıklamasının ardından İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ın 6'ncı bölgesi için saldırı tehdidinde bulundu.
İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda, bir bölümü kırmızıyla işaretlenmiş harita paylaşarak tahliye uyarısı yayımladı.
TRUMP'TAN ATEŞKES MESAJI: İSRAİL VE İRAN ANLAŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi.
Savaşın "bu noktada sonlandığının" kabul edileceğini kaydeden Trump, İran'ın ateşkesi başlatacağını ve takip eden 12. saatte de İsrail'in ateşkes başlatacağını kaydetti.
Trump, izleyen 24. saatte de "12 gün savaşının resmi sonunun" dünya tarafından da "selamlanacağını" belirtti.
2 ÜLKE HAVA SAHASINI YENİDEN AÇTI
İran’ın Katar’daki ABD askeri üssüne saldırı düzenlemesinin ardından hava sahasını kapatan Katar'ın, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra hava sahasını yeniden açtığı belirtildi.
Katar'ın ardından Kuveyt'in de hava sahasını yeniden uçuşlara açtığı belirtildi.
Irak Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Meysem Safi ise ülke hava sahasının yeniden açılmasının bölgesel güvenlik durumunun istikrarı ve Irak’a etkisine bağlı olduğunu söyledi.
TRUMP'IN NETEANYAHU'YA 'ANLAŞMA İSTEDİĞİNİ' İLETECEĞİ İDDİASI
ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "daha fazla savaş değil, anlaşma istediğini" ileteceğini ileri sürdü.
Amerikan "Axios" sitesinin bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberinde, "Trump'ın şimdiki hedefinin savaşı bitirmek olduğu" aktarıldı.
Haberde, Trump'ın Netanyahu'ya, "Anlaşma istiyoruz ve daha fazla savaş istemiyoruz" mesajı konusunda net olacağı iddia edildi.
İRAN ORDUSUNDAN TEL AVİV'E TAHLİYE UYARISI
İran ordusu da Tel Aviv'deki Ramat Gan bölgesi için tahliye uyarısı yaptı. Söz konusu uyarıda, "Tel Aviv'deki ekteki haritada işaretlenen bölgedeki tüm kişilere acil uyarı; Ramat Gan bölgesindeki söz konusu alanı derhal terk edin. Önümüzdeki birkaç saat içinde İran Silahlı Kuvvetleri, son günlerde İsrail rejiminin askeri altyapısına düzenlediği operasyonlar gibi bu bölgede de operasyonlar yürütecek. Bu bölgede bulunmanız hayatlarınızı tehlikeye atıyor." ifadesi kullanıldı.
İSRAİL HÜKÜMETİNDE 'SALDIRILARIN MALİYETİ' TARTIŞMASI
İsrail'de, Savunma ve Maliye bakanlıkları arasında İran'a yönelik saldırıların maliyetine ilişkin anlaşmazlık olduğu belirtildi.
İsrail ordu radyosunun haberinde, "Son günlerde, Savunma ve Maliye bakanlıkları arasında İran'a yönelik harcamalar konusunda ciddi bir krizin patlak verdiği" ifade edildi.
İsrail Savunma Bakanlığının, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i, İran'a saldırılarda kullanılmak üzere satın alınan insansız hava araçları ve mühimmatın satın alınması konusundaki "bütçenin onayını geciktirmekle suçladığı" kaydedildi.
Buna karşılık, Smotrich’in Savunma Bakanlığının harcamalarını “israflı, yasadışı ve sorumsuzca” olmakla suçladığı bildirildi.
İSRAİL'DEN TAHRAN'A SALDIRI TEHDİDİ
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın 7. Bölgesi'nde geniş bir alan için saldırı tehdidinde bulundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, bir bölümü kırmızıyla işaretlenmiş harita paylaşarak tahliye uyarısı yayımladı.
Tahran'ın 7. Bölgesi'nde, kırmızı işaretlenen alanda yaşayan herkesin bulundukları yeri terk etmesi uyarısında bulunan Adraee, İsrail ordusunun bu bölgeye saldırı düzenleyeceğini kaydetti.
BM'DEN İRAN'IN KATAR SALDIRISINA TEPKİ
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İran'ın Katar'a yönelik saldırısını kınadığı bildirildi. Guterres'in Orta Doğu'da artan gerginlikten derin endişe duyduğu ifade edildi.
Açıklamada, Genel Sekreter'in tüm taraflara çatışmaya son verme ve tüm üye ülkelere de BM Şartı ve uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptığı bildirildi.
NETANYAHU: HEDEFLERİMİZE ULAŞMAYA ÇOK YAKINIZ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 13 Haziran'dan bu yana geniş çaplı saldırılar düzenledikleri İran'da "nükleer ve balistik füze tehdidini" ortadan kaldırmak olmak üzere iki hedefe de ulaşmaya çok yakın olduklarını belirtti.
Netanyahu, İran’a saldırıları bitirmek için koşulların uygun olup olmadığını sürekli gözden geçirdiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump ve kendisinin, iki ülkenin İran’a karşı düzenlediği saldırılardan önceden haberi olduğunu iddia eden Netanyahu, "Onu şaşırtmadım. Eylemlerimiz konusunda tamamen bilgilendirilmişti. O da beni şaşırtmadı. Ben de onun eylemlerinden haberdardım.” ifadelerini kullandı.