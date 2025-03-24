Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam
İsrailli bakan Siyonizm karşıtı şarkıda dans ederken görüntülendi! Ülke karıştı

İsrailli bakan Siyonizm karşıtı şarkıda dans ederken görüntülendi! Ülke karıştı

İsrail'de İnşaat ve İskan Bakanı Yitzchak Goldknopf'un Siyonizm karşıtı bir şarkıyla dans ettiği anlarla ülkeyi karıştırdı. Videonun ortaya çıkmasının ardından hem koalisyon hem de muhalefet kanadından bakanın görevden alınması yönünde çağrılar geldi.

''ÖLECEĞİZ VE ASKERE GİTMEYECEĞİZ''

İsrailli Bakan Goldknopf'un, bir Haredi (Ultra-Ortodoks) liderin yeğeninin düğününde kaydedilen görüntülerde, gençlerden oluşan bir grubun ortasında dans ederken görülüyor. Eşlik ettiği şarkının sözlerinde “kafirlerin hükümetine inanmadıkları” ve “askere gitmeyecekleri” gibi ifadeler yer alırken, şarkının Neturei Karta adlı Siyonizm karşıtı bir mezhebin marşına dayandığı belirtildi.

Söz konusu şarkıda yer alan “Öleceğiz ve askere gitmeyeceğiz” ifadesi ise kamuoyunda en çok tartışmalara neden olan bölüm oldu.

Öte yandan şarkı, son dönemde ultra-Ortodoks çevrelerde popüler hale gelmiş durumda.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mısır Gazze'de ateşkese geri dönülmesi için harekete geçti! Yeni öneriye cevap için gözler İsrail'de
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'i 'Türkiye' endişesi sardı: Suriye'deki Türk varlığı için toplantı yapacak
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.