İsrailli bakan Siyonizm karşıtı şarkıda dans ederken görüntülendi! Ülke karıştı

İsrail'de İnşaat ve İskan Bakanı Yitzchak Goldknopf'un Siyonizm karşıtı bir şarkıyla dans ettiği anlarla ülkeyi karıştırdı. Videonun ortaya çıkmasının ardından hem koalisyon hem de muhalefet kanadından bakanın görevden alınması yönünde çağrılar geldi.

''ÖLECEĞİZ VE ASKERE GİTMEYECEĞİZ''

İsrailli Bakan Goldknopf'un, bir Haredi (Ultra-Ortodoks) liderin yeğeninin düğününde kaydedilen görüntülerde, gençlerden oluşan bir grubun ortasında dans ederken görülüyor. Eşlik ettiği şarkının sözlerinde “kafirlerin hükümetine inanmadıkları” ve “askere gitmeyecekleri” gibi ifadeler yer alırken, şarkının Neturei Karta adlı Siyonizm karşıtı bir mezhebin marşına dayandığı belirtildi.

Söz konusu şarkıda yer alan “Öleceğiz ve askere gitmeyeceğiz” ifadesi ise kamuoyunda en çok tartışmalara neden olan bölüm oldu.

Öte yandan şarkı, son dönemde ultra-Ortodoks çevrelerde popüler hale gelmiş durumda.