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 | Berrak Arican

Mısır Gazze'de ateşkese geri dönülmesi için harekete geçti! Yeni öneriye cevap için gözler İsrail'de

Mısır, İsrail'in bozduğu ateşkesi yeniden sağlamak için öneride bulundu. Hamas'ın her hafta 5 rehineyi serbest bırakması önerisine henüz İsrail'den bir cevap gelmedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 15:18

İsrail, Gazze'deki ateşkesi büyük bir katliamla sona erdirdi. Yeniden saldırılara başlayan İsrail'in ateşkese geri dönmesi için Mısır'dan bir teklif geldi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Mısır, geçtiğimiz hafta Hamas'ın her hafta 5 İsrailli rehineyi serbest bırakmasını önerdi. Buna göre Hamas'ın ilk esirleri serbest bırakmasının ardından İsrail'in ateşkesin ikinci aşamasını uygulamaya koyması gerekiyor.

HAMAS KABUL ETTİ İSRAİL'DEN SES ÇIKMADI

Kaynaklar, Mısır'ın önerisinin tüm rehinenin serbest bırakılması için bir zaman çizelgesi ile İsrail'in ABD garantileriyle Gazze'den tamamen çekilmesi için bir zaman çizelgesi içerdiğini de belirtti. ABD ve Hamas'ın Mısır'ın teklifini kabul ettiği ancak İsrail'in henüz cevap vermediği bildirildi.

GAZZE'DE KATLİAM YENİDEN BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı. Ocak ayında üzerinde anlaşmaya varılan üç aşamalı ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 1 Mart'ta sona ermiş, savaşın kalıcı olarak sona ermesini sağlayacak sonraki aşamalar üzerinde anlaşma sağlanamamıştı. İsrail ordusu 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmıştı.

CAN KAYBI 50 BİNİ AŞTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte hastanelere 61 ölü ve 134 yaralı getirildiği kaydedildi. Hastanelere getirilen 61 cenazeden 57'sinin İsrail'in düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği, 4'ünün ise enkaz altından çıkarıldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 50 bin 82'ye, yaralı sayısının da 113 bin 408'e yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti?
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 82’ye yükseldi.
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