İsrail'i 'Türkiye' endişesi sardı: Suriye'deki Türk varlığı için toplantı yapacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye saldırıların ve ülkedeki protestoların gölgesinde güvenlik kabinesini toplayacak. Toplantının gündemi Suriye olacak ve ''Türkiye'nin Suriye'de artan etkinliği'' ele alınacak.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde de Başbakan Netanyahu'nun "Suriye'deki yeni yönetim ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı endişeyle takip ettiği" aktarıldı.

TÜRK ASKERİ ÜS İDDİASI

Walla haber sitesinde ise Suriye yönetiminin ekonomik, askeri ve siyasi yardım alma karşılığında Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki bir askeri üssü Türk ordusuna devretmek için Ankara ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Humus'un doğusunda olabilecek olan bir 'Türk askeri varlığının' İsrail'i endişelendirdiği belirtildi.

Ayrıca daha önce yapılan güvenlik toplantılarında "Suriye'de Türkiye ile İsrail'in karşılaşmasının kaçınılmaz olduğu" değerlendirmesinin yapıldığı bildirildi.

İSRAİL'İN SURİYE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye devam eden İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini de genişletti.