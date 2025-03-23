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 | Berrak Arican

Donald Trump Gazze'nin ardından gözünü Kırım'a dikti! Putin ile anlaştığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'nin ardından gözünü Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'a diktiği iddia ediliyor. Trump'ın Kırım'ı 'tatil merkezine' dönüştürmeyi planladığı öne sürülüyor.

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Donald Trump Gazze'nin ardından gözünü Kırım'a dikti! Putin ile anlaştığı iddia edildi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 10:33

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Washington ile Moskova arasında yeni bir sayfa açıldı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için görüşmelere başladı. Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci Seymour Hersh ise Substack’te yayımladığı yazısında, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediğini ifade etti.

GAZZE'NİN ARDINDAN GÖZÜNÜ KIRIM'A DİKTİ

Gazeteci Hersh, Trump’ın bu kapsamda Rusya’ya yaptırımları kaldırarak Kırım’da uluslararası çapta bir tatil merkezi kurmayı planladığını savundu. Benzer bir projenin Donetsk ve Luhansk’ın yer aldığı Donbas bölgesinde gerçekleştirilebileceğini de ileri sürdü. Kremlin yanlısı ayrılıkçı "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Luhansk Halk Cumhuriyeti", 24 Şubat 2022’de savaş başlamadan kısa süre önce tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Putin de iki bölgenin bağımsızlığını tanımıştı. Hersh, iddiaları kimliğinin gizli tutulmasını isteyen bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığını aktardı.

ABD, KIRIM'I RUS TOĞRAĞI OLARAK TANIYABİLİR

Amerikan medya kuruluşu Semafor’un 17 Mart’ta yayımlanan haberinde de Trump’ın Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayı değerlendirdiği savunulmuştu.

Kimliklerinin açıklanmaması şartıyla konuşan yetkililer, Beyaz Saray’ın Birleşmiş Milletler’i (BM) de aynı yönde bir adım atmaya teşvik etmeyi planladığını ileri sürmüştü. Diğer yandan haberde, Kırım’ın Rus toprağı olarak tanınması ihtimalinin müzakere seçenekleri arasında olduğu fakat Trump’ın henüz resmi bir karar almadığı aktarılmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Donald Trump'ın Gazze önerisi nedir?
Trump, ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralmasını ve savaştan zarar gören bölgenin yeniden inşası için sorumluluk üstlenmesini önerdi. Trump, “ABD Gazze Şeridi’ni devralacak. Buraya sahip olacağız ve bölgedeki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların etkisiz hale getirilmesinden sorumlu olacağız. Bölgeyi düzeltecek, yıkılmış binalardan kurtaracak, bölge halkı için sınırsız sayıda iş ve konut sağlayacak bir ekonomik kalkınma yaratacağız” diye konuştu.
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