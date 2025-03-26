Kilauea Yanardağı'nın lavları metrelerce yüksekliğe ulaştı

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor. Yanardağın on beşinci püskürtme evresine ulaştığı belirtildi. Açıklamada, her biri 5 ila 10 dakika süren ve kraterin kuzey menfezinde meydana gelen lav püskürtmelerinin ardından güney menfezinin de aktif hale geldiği kaydedildi.

Her iki menfezden gelen lavlar kraterin tabanının yaklaşık yüzde 5'ini kapladığı ifade edilen açıklamada, püskürtmeler esnasında lav sütunlarının 50 ila 100 metre yüksekliğe kadar ulaştığı bildirildi.