Popüler tatil bölgesine adeta saldırdılar! Bu balığı gördüğünüz yerde kaçın

Genellikle Hint ve Pasifik okyanuslarının tropikal sularında bulunan son derece zehirli bir balon balığı türü tatil bölgesine adeta saldırdı. Süveyş Kanalı'nı aşarak Akdeniz'e doğru inen tehlikeli balıklar için uyarılar peş peşe geldi.

Bilim insanları, gümüş yanaklı kurbağa balığı olarak da bilinen balon balığı üzerine bazı bölgelerin alarma geçmesi uyarısında bulundu. Özellikle yüzücülerin yoğun olduğu bölgelerde turizme doğrudan tehdit oluşturduğu belirtildi.

Hint ve Pasifik okyanuslarının tropikal sularında bulunan son derece zehirli olan balon balığı, Süveyş Kanalı'nı aştı ve Akdeniz'e doğru ilerliyor.

İSTİLACI TÜR SALDIRGAN DAVRANIŞLARA SAHİP

Bilim insanları, Hırvatistan açıklarındaki Medulin Körfezi'nde tespit edilen balon balıkları için ciddi uyarılarda bulundular.

Acta Ichthyologica et Piscatoria'da yayımlanan çalışmanın ortak yazarı Dr, Neven Ivesa, "Bu istilacı tür saldırgan davranışlarıyla biliniyor. Ciddi yaralanmalara yol açan ısırık vakaları bildirildi. Korkutucu olan, Güney ve Doğu Akdeniz'den gelen son bulgular, balon balıklarının ısırığı sonucunda parmaklarda kısmi kesilmelerin yol açtığını gösteriyor'' dedi.

İÇ ORGANLARI DA TEHLİKE SAÇIYOR

Balon balığı sadece tehlikeli ısırığıyla değil eti ve organları nedeniyle de tehlikeli. İçerdikleri tetrodotoksin adı verilen güçlü bir nörotoksin, tüketildiğinde ölümcül olabiliyor.

Sayıları ise her geçen gün daha da artıyor. Bilim insanları artık balon balıklarının üreme döneminde 'hedefli olarak ortadan kaldırılmasını' öneriyor.