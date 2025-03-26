Aile balık tutarken küçük çocuk timsah saldırısında kolunu kaybetti! Korkunç anlara tepki yağdı

Güney Afrika'nın Brits kentindeki Crocodile Nehri üzerinde bulunan Roodekoppies Barajı'nda korkunç bir olay meydana geldi. 7 yaşındaki Johandre Blom, ebeveynlerinden sadece birkaç adım ötede 9 yaşındaki arkadaşı Dylan ile oynuyordu. Bir anda korkunç çığlıklar bölgeyi inletti ve Dylan ''Burada timsah var'' diye bağırdı. Baba Corne ve Dylan'ın babası Jannie Bekker, Dylan'ın ve oğlunun çığlıkları üzerine yanlarına koştu.

SOL KOLUNU TİMSAH KOPARDI

Bekker, yerel medyaya olayı anlatırken, ''Johandre'nin kolunu yakaladığını gördüm, ama büyük bir sarsıntı oldu ve sonra Johandre, Dylan'dan uzaklaştı.'' dedi.

Corne, suya atladı ve oğlunun timsahın güçlü çenelerinin arasından almayı başardı. Fakat Johandre'nin sol kolunu timsah koparmıştı.

Küçük çocuğu hastaneye kaldırmadan önce yarasına baskı uyguladılar. Sağlık görevlileri çocuğun durumunu stabilize etti ve Johandre helikopterle hastaneye taşındı. Corne, vahşi timsahı, 'canavar' olarak tanımladı ve çocuğunun suni komaya alındığını ve durumunun şu anda stabil olduğunu açıkladı.

KOL SUDA ARANDI FAKAT BULUNAMADI

Aile, Johandre'nin oldukça pahalı olan tedavisi için bir bağış formu oluşturdu. Bekker, saldırının ardından Johandre'nin kolunun suda olup olmadığını bulmak için bir bot görevlendirildiğini fakat kopan kolun bulunamadığını söyledi.

''AİLE DAHA DİKKATLİ OLMALIYDI''

Saldırının ardından timsahın kıyıya yakın olan çimenlikte görüldüğü belirtildi fakat vahşi hayvanın etkisiz hale getirilip getirilemediği henüz öğrenilemedi.

The Sun'ın haberine göre, bölge halkı, bu kadar tehlikeli hayvanın bulunduğu bölgede ailenin yeterince dikkatli olmadığı konusunda eleştirilerde bulundular.