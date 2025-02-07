Nasrallah'a suikast anları: Sığınak delici bombayla öldürülmüş

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 27 Eylül 2024 tarihinde öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın uğradığı suikast anının görüntüleri ortaya çıktı. Arap medyasının paylaştığı görüntüde, bir adamın binadan ayrılıp motosikletine bindiği esnada sığınak delici bombanın yola isabet ettiği, asfaltın delinip, ortalığın havaya uçtuğu görüldü. Motosikletteki adamın can havliyle tekrar binaya sığındığı, sokağın moloz ve toz bulutuyla kaplandığı kameraya yansıdı.

YERALTINDAKİ KARARGAHTA ÖLDÜRÜLDÜ

64 yaşındaki Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül 2024'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'te Hizbullah'ın bir binanın altında bulunan ana karargahına gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetmişti.

KONUMUNU BİLE BİLE DEĞİŞTİRMEDİ

Nasrallah'ın İsrail'in Hizbullah ile geniş çaplı savaşa girmeyeceğinden emin olduğu, danışmanlarının endişelerini reddettiği ve 27 Eylül'de öldürüldüğü yeraltı sığınağından başka bir yere geçmesi yönündeki çağrılara direndiği öne sürülmüştü.

ABD'li senatör Mark Kelly, saldırıda ABD yapımı 900 kilo ağırlığındaki Mark 84 serisi bomba kullanıldığını belirtmişti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, Nasrallah için 23 Şubat'ta "büyük bir cenaze töreni" düzenleyeceğini duyurmuştu. Nasrallah'ın suikastın ardından geçici olarak gizli bir yere defnedildiği, cenaze töreninin daha sonra yapılacağı belirtilmişti.