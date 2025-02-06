Son dakika | Trump, ''Gazze'yi devralma'' sözleri üzerine gelen tepkilere skandal bir karşılık verdi

06 Şubat 2025 14:52 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 15:05

ABD Başkanı Donald Trump, ''Gazze'yi devralma'' sözlerine gelen tepkilere karşılık kendi sosyal medya hesabından cevap verdi. Trump, Truth Social platformundan yayımladığı mesajında, "Gazze Şeridi, çatışmalar sona erdikten sonra İsrail tarafından ABD'ye devredilecek" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti sırasında Donald Trump ile bir araya gelmesinin ardından ortaya çıkan ''Gazze'yi devralma'' sözlerine tepkiler çığ gibi büyürken Trump bir açıklama daha yaptı. Tepkilere karşı sözlerini yinelemeye devam eden ABD'li Başkan, bu kez kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yazdıklarıyla dikkat çekti.

Trump, "Gazze Şeridi, çatışmalar sona erdikten sonra İsrail tarafından ABD'ye devredilecek'' dedi ve inşa çalışmalarının yavaşça ve dikkatlice yapılacağını belirtti.

TRUMP'IN ''GAZZE'Yİ DEVRALMA'' SÖZLERİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti kapsamında Donald Trump ile bir araya geldi. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve açıklamaları büyük tepki çekti. Trump, daha önce de konum olarak 'çok güzel' bulduğunu söylediği Gazze'yi "ele geçirebileceği ve Filistinli nüfusun kalıcı olarak yerlerinden edilebileceği" yönünde açıklamalarda bulundu.

FİLİSTİNLİLER İÇİN YİNE SÜRGÜNDEN BAHSETTİ!

"ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." diyen Trump, Gazze'nin yaşanmaz halde olduğunu, Filistinlilerin orada kalmaları durumunda öleceklerini iddia etti. Trump bir kez daha Filistinlilerin ülkelerinden gidebileceklerini, Ürdün ve Mısır'ın ötesindeki ülkelerde de yaşayabileceklerini ifade etti.

İSRAİLLİ BAKANDAN 'GAZZE TALİMATI'

Trump'ın ''Gazze'yi devralma'' sözlerinin ardından İsrail bir kez daha ABD desteğini alınca İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya ''Gazze talimatı'' verdiğini açıkladı.

Gazze'den 'gönüllü' çıkışlar için hazırlıklara başlandığını söyleyen Katz, "IDF'ye Gazze sakinlerinin gönüllü olarak ayrılmalarını sağlayacak bir plan hazırlamaları talimatını verdim" dedi. Katz Gazzelilerin kendilerini kabul edecek herhangi bir ülkeye gidebileceklerin" vurguladı ve "Plan, kara geçişleri yoluyla çıkış seçeneklerinin yanı sıra deniz ve hava yoluyla çıkış için özel düzenlemeler içerecek" ifadelerini kullandı.

Trump'ın planını "cesur" olarak niteleyen İsrailli bakan, Filistinlilere destek veren İspanya, İrlanda ve Norveç gibi ülkeleri hedef aldı ve Filistinlileri kabul etmeyi reddederlerse "ikiyüzlülüklerinin açığa çıkacağını" savundu.