'Gazze'nin muhteşem konumu var' diyen Trump'tan skandal öneri: Filistinliler Arap ülkelerinde yaşasın

26 Ocak 2025 12:12 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 12:21

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin 'temizlenmesi için' Filistinlilerin Arap ülkelerine gitmesini önerdi. Ürdün, Mısır gibi ülkelere seslenen Trump, bu 'yerleştirmenin', 'uzun ya da geçici' olabileceğini söyledi. İsrailli aşırı sağcılar ise Trump'ın bu önerisini memnuniyetle karşılayıp, teşekkür ettiler.

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, Gazze​'deki Filistinliler​ için skandal bir öneride bulundu. Oval Ofis'te kararnameleri imzaladığı sırada, "Gazze ilginç bir yer. Deniz kenarında muhteşem bir konumu ve harika bir havası var. Orada çok güzel şeyler yapılabilir, Gazze ile gerçekten güzel şeyler yapılabilir." diyen Trump​, Filistinlilerin Arap ülkelerine mülteci olarak gitmesini önerdi. Hatta Trump, ''Filistinlilerin barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmesini tercih ederim'' dedi.

''MISIR'IN İNSANLARI ALMASINI İSTERİM''

Başkanlık uçağı Air Force One'da Filistinlilere dair açıklamalarda bulunan yeni Başkan, bu konuda Ürdün​ Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır​ Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini ifade etti. Trump, Filistinli mültecilere ilişkin "Mısır'ın insanları almasını isterim. Yaklaşık bir buçuk milyon kişiden söz ediyorsunuz ve orayı tamamen temizleyip 'Bitti' demeliyiz." ifadelerini kullandı.

Trump, Filistinli mültecilerin ülkeye alınması konusunda Kral Abdullah'a "Daha çok (mülteciyi) almanızı isterim çünkü tüm Gazze Şeridi'ne bakıyorum. Darmadağın durumda. Gerçekten darmadağın." dediğini aktardı.

''GEÇİCİ YA DA UZUN VADELİ OLABİLİR''

Bölgede "yüzyıllardır birçok anlaşmazlık" olduğunu söyleyen Trump, Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine "yerleştirilmesinin geçici ya da uzun vadeli olabileceğini" söyledi.

Trump, "Bir şeyler olmalı. Ancak orası şu an resmen yıkım alanı. Neredeyse her şey yıkılmış ve orada insanlar ölüyor. Bu nedenle bazı Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." diye konuştu.

TRUMP'IN ÖNERİSİ İSRAİLLİ AŞIRI SAĞCILARI MEMNUN ETTİ!

Trump'ın, Gazze'nin "temizlenmesi için" bölgedeki Filistinlilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi teklifi İsrail'de aşırı sağcıları memnun etti. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Dini Siyonizm Partisi lideri aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Bunu mümkün olan en kısa sürede hayata geçirecek operasyonel bir plan oluşturmak için Başbakan ve kabine ile birlikte çalışacağım." açıklamasında bulundu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulamaya girmesinin ardından Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir de ABD Başkanı'nın teklifini memnuniyetle karşıladığını belirterek Trump'a teşekkür etti.

Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan sözde "gönüllü göçü" teşvik etmesini istedi.

"Dünyanın en büyük gücünün başkanı Trump'ın" bu fikri gündeme getirmesinin önemine dikkati çeken Ben-Gvir, "İsrail hükümetinin bunu uygulaması akıllıca olacaktır. Göçü şimdi teşvik edin." ifadelerini kullandı.