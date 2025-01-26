Donald Trump'ın övgü dolu sözlerine karşılık su altından füze! Bu kez kolay olmayacak

26 Ocak 2025 10:00 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 10:14

Kuzey Kore, ABD'de başkanlık koltuğuna Donald Trump'ın oturmasının ardından ilk kez füze testi gerçekleştirdi. Kim Jong-un ülkesindeki stratejik seyir füzesi bu kez su altından fırlatıldı.

Putin’den Trump’ın görüşme açıklamasına cevap: “Biz buna her zaman açığız”

Putin’den Trump’ın görüşme açıklamasına cevap: “Biz buna her zaman açığız”

Kuzey Kore, ülkelerin tepkilerine rağmen füze testlerini sürdürüyor. Son olarak su altından fırlatılan güdümlü bir stratejik seyir füzesinin ülke lideri Kim Jong Un öncülüğünde başarılı bir şekilde denendiği bildirildi. Bu deneme, ABD​'de Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından bir ilk olarak kayıtlara geçti.

''KOMŞU ÜLKELERE OLUMSUZ ETKİSİ YOK''

Füzenin belirlenen hedefi başarılı bir şekilde vurduğu aktarılan açıklamada, fırlatmanın komşu ülkelerin güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı vurgulandı.

Füze denemesinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, savaşı caydırmayı hedefleyen savunma teknolojilerinin giderek daha mükemmel hale geldiğini belirterek, silah geliştirme çalışmalarını sorumlu bir şekilde sürdüreceklerini ifade etti.

TRUMP'TAN KİM JONG-UN İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Öte yandan Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yeşil ışık yakmıştı. ABD basınına verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi anlaştıklarını söylemişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile yeniden temasa geçecek misiniz?” sorusuna “Evet” yanıtını veren Trump, “Onunla tekrar temasa geçeceğim” demişti.

İlk başkanlığı döneminde yaptıkları görüşmeleri hatırlatan ve Kim’i “akıllı bir adam” olarak niteleyen Trump, “Daha önce onunla iyi anlaştım ve Kuzey Kore sorununu çözdüm” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Trump, ''Kim Jong-un beni seviyor, ben de onunla iyi anlaşıyorum'' demişti.

KUZEY KORE'YE AYAK BASAN İLK ABD BAŞKANI

Seçim kampanyası süresince Kim ile olan kişisel ilişkisinden sıkça söz eden Trump’ın son açıklamaları, Kuzey Kore ile diplomasiye dönüş sinyali olarak yorumlandı. İlk görev döneminde Kuzey Kore ile diplomasi trafiği başlatan Trump, Kim ile ilk görüşmesini 12 Haziran 2018'de Singapur’da gerçekleştirmiş, ikili 26-27 Şubat 2019'da ise Vietnam'da bir araya gelmişti.

Trump ve Kim, son görüşmelerini 30 Haziran 2019'da Koreler arasındaki silahsızlandırılmış bölgede yapmıştı. Sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına geçen Trump, Kuzey Kore'ye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu.

Buna rağmen Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması ve ilişkilerin normalleşmesine yönelik müzakerelerden sonuç alınamamıştı. Washington - Pyongyang arasındaki gerginlik ABD Başkanı Joe Biden’ın döneminde yeniden zirveye ulaşmıştı.