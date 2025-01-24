Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgüler: Beni seviyor, tekrar görüşeceğim

24 Ocak 2025 09:29 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 09:46

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşeceğini duyurdu. Trump, Kim'i 'akıllı bir adam' olarak nitelediği açıklamasında iyi anlaştıklarını da vurguladı.

Donald Trump 'felaket olur' diyerek önleyeceğini duyurdu! Diğer ülkelere dikkat çekti

Donald Trump 'felaket olur' diyerek önleyeceğini duyurdu! Diğer ülkelere dikkat çekti

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, birçok ülkeye yaktığı yeşil ışığı Kuzey Kore'ye de yaktı. Kuzey Kore ile diplomasiye dönüş sinyali veren Trump, Kim Jong-un ile tekrardan görüşeceğini söyledi. ABD basınına verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi anlaştıklarını söyledi.

TRUMP: KIM JONG-UN BENİ SEVİYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile yeniden temasa geçecek misiniz?” sorusuna “Evet” yanıtını veren Trump, “Onunla tekrar temasa geçeceğim” dedi.

İlk başkanlığı döneminde yaptıkları görüşmeleri hatırlatan ve Kim’i “akıllı bir adam” olarak niteleyen Trump, “Daha önce onunla iyi anlaştım ve Kuzey Kore sorununu çözdüm” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, ''Kim Jong-un beni seviyor, ben de onunla iyi anlaşıyorum'' dedi.

KUZEY KORE'YE AYAK BASAN İLK ABD BAŞKANI

Seçim kampanyası süresince Kim ile olan kişisel ilişkisinden sıkça söz eden Trump’ın son açıklamaları, Kuzey Kore ile diplomasiye dönüş sinyali olarak yorumlandı. İlk görev döneminde Kuzey Kore ile diplomasi trafiği başlatan Trump, Kim ile ilk görüşmesini 12 Haziran 2018'de Singapur’da gerçekleştirmiş, ikili 26-27 Şubat 2019'da ise Vietnam'da bir araya gelmişti.

Trump ve Kim, son görüşmelerini 30 Haziran 2019'da Koreler arasındaki silahsızlandırılmış bölgede yapmıştı. Sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına geçen Trump, Kuzey Kore'ye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu.

Buna rağmen Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması ve ilişkilerin normalleşmesine yönelik müzakerelerden sonuç alınamamıştı. Washington - Pyongyang arasındaki gerginlik ABD Başkanı Joe Biden’ın döneminde yeniden zirveye ulaşmıştı.