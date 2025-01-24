Donald Trump 'felaket olur' diyerek önleyeceğini duyurdu! Diğer ülkelere dikkat çekti

24 Ocak 2025 08:51 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 09:14

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının diğer ülkeleri de harekete geçireceğini, bunun bir 'felaket' olacağını söyledi. İran'ın Orta Doğu'da 'zararlı eylemlerde bulunduğunu' ve bunu engelleyeceğini ifade etti.

ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, Fox News kanalında Sean Hannity'ye verdiği röportajda İran hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İran'la yeni bir nükleer anlaşmanın mümkün olabileceğini söyleyen Trump, İran'ın Orta Doğu'da "zararlı eylemlerde bulunduğunu" ve bunu engelleyeceklerini ifade eden Trump, bu konuda her türlü tedbiri alacaklarını vurguladı.

''JOE BIDEN YÖNETİMİ SÜRECİ YÖNETEMEDİ''

Trump, bir soru üzerine, İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmayacağını ve kendisinin 2020'deki seçimleri kazanması halinde "bir hafta içinde İran'la nükleer anlaşmayı yaparak bu ülkenin nükleer silahtan tamamen uzaklaştırılabileceğini" ancak Joe Biden yönetiminin bu süreci yönetemediğini savundu.

''İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAYACAK''

"İranlıların harika bir ülkeye sahip olmalarını istiyorum, onların büyük bir potansiyeli var, insanları inanılmaz. İran hakkında söylediğim tek şey, nükleer silaha sahip olamayacakları." diyen Trump, "Anlaşmanın düzgün bir şekilde hazırlanması halinde İran'ın nükleer silah elde edemeyeceğinden kesinlikle emin olmanın yolları var." değerlendirmesini yaptı.

''BU BİR FELAKET OLUR''

İran'la yeni bir nükleer anlaşmaya, maddelerinin dikkatlice müzakere edilmesi koşuluyla kapı aralayan Trump, böyle bir anlaşma için belki "10 kez doğrulama" yapmaları gerekeceğini söyledi. İran'ın nükleer silaha sahip olması halinde başka birçok ülkenin de nükleer silah sahibi olmak isteyeceğini ve bunun bir "felaket" olacağını kaydeden Trump, Tahran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmasını istemediklerini vurguladı.