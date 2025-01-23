'İşe sosyopatları alıyoruz' diyen eski CIA ajanından ilginç itiraflar! Sebebini de açıkladı

23 Ocak 2025 15:53 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 16:00

ABD istihbaratı CIA'in eski ajanı John Kiriakou, teşkilatın işe alımlarda 'sosyopatik eğilimleri' olan insanları tercih ettiğini açıkladı. Eski ajan Kiriakou, kendisinin de bazı zihinsel bozukluğa sahip eğilimleri olduğunu itiraf etti ve işe alımlarda neden buna özellikle dikkat edildiğini açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin dış istihbarat servisi CIA'de 14 yıl boyunca görev yapan eski ajan John Kiriakou'dan ilginç itiraflar geldi. Eski ajan, teşkilata yeni bir kişiyi alacaklarında 'sosyapatik eğilimleri' olan kişileri tercih ettiklerini söyledi. Hatta tam gelişmiş bir bozukluğa sahip kişilerden kaçındıklarını itiraf etti.

Sosyopat eğilimli kişilerin empatiden yoksun olduğu, başkalarının duygularını önemsemedikleri, çoğu zaman kendi kişisel çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri, pişmanlık duymadan insanları manipüle edebildikleri ya da onlara zarar verebildikleri biliniyor.

''EVLERE DİNLEME CİHAZI KOYMAKTAN MUTLULUK DUYARLAR''

Sosyopatları kontrol etmenin imkansız olduğunu söyleyen Kiriakou, vicdan sahibi olmadıklarını, suçluluk hissetmedikleri için de poligraf testinden kaçabileceklerini belirtti. Hatta bu özelliklere sahip bazı ajanların CIA'in en üst kademelerine yükselebileceklerini de ifade etti. Bu tarz eğilimlere sahip kişilerin, ahlaki, yasal ve etik açıdan gri alanlarda çalışmaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden Kiriakou, insanların evine kolayca girip dinleme cihazı yerleştirmekten de rahatsız olmayacaklarını hatta mutluluk duyacaklarını söyledi.

Kendisinin de sosyopat eğilimlere sahip olduğunu söyleyen eski ajan, kendisinin iyi adamlardan biri olduğunu, ülkesinin 'kendisine ihtiyaç duyduğu' fikriyle hareket ettiğini belirtti.

KİMLİĞİNİ İFŞA ETTİ, 30 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Öte yandan Kiriakou, 2012 yılında gizli bir görevlinin kimliğini yasadışı olarak ifşa ettiği iddiasıyla İstihbarat Kimlik Koruma Yasası'nı ihlal etmekle suçlanarak tutuklandı.

Ayrıca Dailymail'in haberine göre yetkisi olmayan kişilere ulusal savunma bilgilerini yasadışı olarak ifşa ettiği iddiasıyla Casusluk Yasası'nı ihlal ettiği iddiasıyla iki kez, CIA Yayın İnceleme Kurulu'na yalan söylediği ve yayınlamak istediği bir kitapta gizli bilgileri kullanmasına izin vermesi için CIA'i kandırmaya çalıştığı iddiasıyla da bir kez yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla da suçlandı.

Suçunu kabul etti ve 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.