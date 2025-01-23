Joe Biden'ın listeden çıkardığı Husiler Donald Trump'la beraber yeniden terör örgütü listesinde

23 Ocak 2025 10:21 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 10:35

ABD'de yeniden başkan olan Donald Trump, Joe Biden yönetiminin politikalarını değiştirmeye devam ediyor. Trump, Biden'ın 'yabancı terör örgütleri' listesinden çıkardığı Husiler olarak bilinen 'Ensarallah' örgütünü yeniden listeye ekledi.

'Biden, Putin'e saygısızlık yaptı' diyen Trump dış politikada birçok konuya ışık tuttu

'Biden, Putin'e saygısızlık yaptı' diyen Trump dış politikada birçok konuya ışık tuttu

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin politikalarını adeta silip attı. Biden döneminde, Yemen'de Husiler olarak bilinen "Ensarallah" örgütü, 'yabancı terör örgütleri' listesinden çıkarıldı. Trump ise Husileri yeniden listeye ekledi. Trump, açıklamasında, 2021 yılında görevinin son günlerinde Husileri söz konusu listeye eklediğini, ancak Biden yönetiminin göreve geldikten birkaç ay sonra Husileri listeden çıkardığını kaydetti.

KIZILDENİZ'DEKİ SALDIRILAR TETİKLEDİ

İran'ın çeşitli yollarla "terör aktivitelerini" bölgeye yaydığını ve Yemen'de Husiler olarak bilinen "Ensarallah" adlı örgütün de bu kapsamda kullanıldığını savunan Trump, özellikle Kızıldeniz'deki gemilere saldırıları dolayısıyla bu örgütün artık listeye geri eklenmesi gerektiğini ifade etti.

Trump'ın kararnamesine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, 30 gün içinde Husileri resmen yeniden terör örgütleri listesine ekleyecek.

BIDEN YÖNETİMİ LİSTEDEN ÇIKARMIŞTI

Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere, Ensarallah örgütünü yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurmuştu. Söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığı belirtilmişti.

Husiler, daha önce Donald Trump yönetiminin son günlerinde yabancı terör örgütleri listesine eklenmişti.