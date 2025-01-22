Donald Trump'tan Putin'e uyarı! 'Savaşı bitir yoksa yaptırım uygularım'

22 Ocak 2025 20:24 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 20:38

İki gün önce resmen göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e uyarıda bulundu. Ukrayna savaşını bitirme konusunda uyarıda bulundu.

'Biden, Putin'e saygısızlık yaptı' diyen Trump dış politikada birçok konuya ışık tuttu

'Biden, Putin'e saygısızlık yaptı' diyen Trump dış politikada birçok konuya ışık tuttu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna​'daki çatışmayı sona erdirmek için bir uzlaşıya varma çağrısında bulundu. Aksi takdirde Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlar ve yüksek gümrük tarifeleri uygulanacağı yönünde tehditte bulundu.

Trump​, Truth Social platformuna yaptığı açıklamada, Putin​'e yönelik hem bir öneride bulundu hem de ciddi bir uyarı yaptı.

'UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI SONA ERSİN'

Açıklamasında, Rus halkına karşı bir düşmanlık beslemediğini vurgulayan Trump, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında ABD'ye sağladığı desteği hatırlatarak, bu dostane geçmişe rağmen Ukrayna'daki savaşın artık sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Trump ayrıca, barış adımının dünya barışını desteklemek adına kritik bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

"RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULARIM"

Putin'e çağrıda bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı: