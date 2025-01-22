Trump’ın ekonomi planına ‘geri alım’ darbesi

22 Ocak 2025 14:06 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:10

Trump’ın “Önce Amerika” sloganıyla başlattığı eski ekonomi planı, şirketlerin hisse geri alımları nedeniyle tehlikeye girebilir. Uzmanlar, yatırım yerine sermayenin hissedarlara aktarılmasının uzun vadede ekonomik büyümeyi zorlaştıracağına dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde “Önce Amerika” sloganıyla eski ekonomiyi canlandırma hedefini öne çıkarıyor. Trump​, enerji​ ve madencilik​ sektörlerinde düzenlemeleri azaltarak yaşam maliyetlerini düşürmeyi planlıyor. Ancak uzmanlara göre, şirketlerin hisse geri alımları bu planla uyuşmuyor.

ŞİRKETLER YATIRIM YERİNE HİSSE GERİ ALIYOR

Ekonomi​ uzmanı Steve Blitz ve TS Lombard’ın yöneticisi Grace Fan, Trump’ın planlarının gerçekleşmesi için şirketlerin sermayelerini daha fazla yatırım ve teknoloji geliştirmeye yönlendirmesi gerektiğini belirtiyor. Blitz, “Şirketlerin hisse geri alımları, kısa vadede hissedarları memnun etse de uzun vadede ekonomiye zarar verebilir” diyor.

Verilere göre, ABD şirketleri geçtiğimiz yıl 1,34 trilyon dolarlık hisse geri alımı yaparak rekor kırdı. Bu durum, şirketlerin kârlarını daha fazla fabrika ve ekipman yatırımı yerine hissedarlarına dağıtmayı tercih ettiğini gösteriyor.

ESKİ EKONOMİ HEDEFİ ZORLAŞIYOR

Trump, ABD ekonomisini yeniden üretim ve sanayi temelli bir yapıya dönüştürmek istiyor. Ancak uzmanlar, teknoloji sektörünün büyüme potansiyelini ve enerji tüketimini dikkate alarak, bu hedefin hisse geri alımlarıyla zorlaşacağını düşünüyor.

Özellikle yapay zeka gibi teknolojilerin gelişimi, büyük enerji yatırımları gerektiriyor. Blitz’e göre, Trump yönetiminin bu alanlarda şirketleri desteklemesi ve yatırımı teşvik etmesi gerekiyor.

TEKNOLOJİ VE ENERJİ SEKTÖRLERİ YARIŞTA

Teknoloji ve enerji şirketleri, hisse geri alımları konusunda başı çekiyor. Uzmanlara göre, bu sektörlerdeki firmalar, gelecekte ABD’nin ekonomik liderliğini sürdürmesi için kritik rol oynayabilir.