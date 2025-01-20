Rus lider Vladimir Putin'den ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'a 'mesajlı' tebrik

20 Ocak 2025 17:32 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 17:40

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donald Trump'ı başkanlık koltuğuna oturmasına saatler kala tebrik etti. Rus lider, ''Rusya'nın çıkarları için mücadele edeceklerini'' söyleyerek mesajını da iletti.