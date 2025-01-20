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Rus lider Vladimir Putin'den ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'a 'mesajlı' tebrik

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
20 Ocak 2025 17:32 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 17:40
Rus lider Vladimir Putin&#039;den ABD&#039;nin yeni Başkanı Donald Trump&#039;a &#039;mesajlı&#039; tebrik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donald Trump'ı başkanlık koltuğuna oturmasına saatler kala tebrik etti. Rus lider, ''Rusya'nın çıkarları için mücadele edeceklerini'' söyleyerek mesajını da iletti.

Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin​, bugün görevi resmen devralacak olan ABD​'nin 47. Başkanı Donald Trump​'ı yemin töreni öncesinde tebrik etti. Putin, tebrik mesajında, "Trump'ın ABD ve Rusya arasında doğrudan iletişimi yeniden kurma ve 3. Dünya Savaşı'nı önleme isteğini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Rus lider, ''Rusya'nın çıkarları için mücadele edeceklerinin'' ise altını çizerek, Trump'a mesajını verdi.

Güvenlik Konseyi'ndeki gerçekleştirdiği konuşmada Trump'a tebriklerini ileten Putin, Ukrayna savaşına ilişkin de mesajlar verdi. "Ukrayna'da uzun süreli barış istiyoruz" diyen Putin, "Rusya'nın çıkarları için savaşacağız" dedi.

Rus lider Vladimir Putin'den ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'a 'mesajlı' tebrik - 1. Resim

ABD'DE TRUMP DÖNEMİ BAŞLIYOR

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, bugün Kongre'de düzenlenecek yemin töreniyle görevi mevcut Başkan Joe Biden'dan resmen devralacak.

Başkent Washington'daki yemin töreni etkinlikleri TSİ 17.30 gibi başlayacak. Trump'ın TSİ 20.00 sıralarında yemin etmesi bekleniyor.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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