Los Angeles'ta patlak veren son korkunç orman yangını Hughes! Bu kez riskler daha fazla

23 Ocak 2025 11:15 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:50

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles yangınları tam kontrol altına alındı derken yeni yangınlar çıktı. Castaic Gölü çevresinde yaklaşık 3 bin hektardan daha fazla bir alan küle döndü. Bölgedeki 30 binden fazla kişi için tahliye emri verildi. Ayrıca bölge için heyelan ve sel riski uyarısı da yapıldı.

Hollywood kabusu bitmiyor: Los Angeles'ta yeni yangınlar çıktı! Diğer riskler de sıralandı

Hollywood kabusu bitmiyor: Los Angeles'ta yeni yangınlar çıktı! Diğer riskler de sıralandı

ABD'de 7 Ocak'ta California'nın Los Angeles şehrinde başlayan yangınlarla mücadele günlerdir sürerken yeni yangınlar ortaya çıktı. Castaic Gölü çevresinde çıkan Hughes yangını kısa sürede daha geniş bir alana yayıldı. 3 bin hektardan fazla alanı kaplayan yangında, bölgedeki 30 binden fazla kişi için tahliye emri çıkarılırken 20 binden fazla kişi için ise tahliye uyarısı yapıldı.

Uyarılarda yangının hayati tehlike oluşturduğu belirtilirken bazı alanların halkın erişimine kapatıldığı duyuruldu. İtfaiye yetkilileri, yangına yaklaşık 4 bin itfaiyecinin müdahale ettiğini, herhangi bir yapının hasar görmediğini veya yıkılmadığını bildirdi.

CEZAEVİNİN BİR KISMI BOŞALTILDI

Los Angeles Şerifi Robert Luna, Castaic'teki Pitchess Gözaltı Merkezi'nde 476 tutuklunun bulunduğu üç tesisten birinin de boşaltıldığını ve tutukluların aynı komplekste bulunan tuğla bir tesise taşındığını söyledi. 4 bin 500 mahkumun tutuklu bulunduğu cezaevinde, yangın koşullarının kötüleşmesi durumunda uygulanacak bir plan bulunduğu belirtildi.

''HER ŞEY DAHA FENA OLACAK''

New York Post'a açıklamalarda bulunan Washington'daki Central Pierce County orman yangını koordinatörü Jacob Weigley ise ''Bu büyük bir yangın, her şey daha fena olacak'' dedi.

Hafta sonu yağacak yağmurların orman yangınlarını söndürmeye yardımcı olabileceği fakat bu yağmurların yangın bölgelerinde ve çevresinde ölümcül toprak kaymalarına ve sellere neden olabileceği belirtildi.

TRUMP ZİYARETE GELECEK

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'a döndükten sonra yapacağı ilk ziyaretin 24 Ocak'ta, yangınların etkilediği Güney California'yı kapsayacağını belirtmişti.

HOLLYWOOD KABUSU: LOS ANGELES YANGINLARI

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 28 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.