Hollywood kabusu bitmiyor: Los Angeles'ta yeni yangınlar çıktı! Diğer riskler de sıralandı

22 Ocak 2025 08:51 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:14

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles şehrindeki yangınlarda ölü sayısı 28'e yükseldi. Hollywood kabusu olarak adlandırılan yangınların yüzde 90 oranında kontrol altına alındığı açıklandı. Fakat yeni yangınlar ortaya çıktı. Alevlerin yanı sıra kül kalıntıları ve heyelan riskleri de doğdu.

ABD'nin Los Angeles şehrinde 7 Ocak'ta başlayan orman yangınları binlerce evi küle çevirdi ya da kullanılamaz hale getirdi. Hollywood kabusu olarak nitelendirilen yangınlarda 28 kişi hayatını kaybetti. Yangınların yüzde 90 oranında söndürüldüğü açıklandı. Toplam ise 37 bin 469 dönümlük alan alevlere teslim oldu.

California Ormancılık ve Yangın Koruma İdaresi’nden yapılan açıklamada, 23 bin 448 dönümlük alana yayılan ve 6 bin 500’ü aşkın yapıyı küle çeviren Palisades Yangını'nın yüzde 65 oranında kontrol altına alındığı belirtilirken, 14 bin 21 dönümlük alana yayılan ve 9 bin 410 yapıyı kullanılamaz hale getirdi.

CALIFORNIA'DA YENİ YANGINLAR

Öte yandan bölgede en az 3 yeni yangının çıktığı belirtildi. San Diego şehri yakınlarında çıkan ve 85 dönümlük alana yayılan Lilac Yangını’nın yüzde 50 oranında söndürüldüğü açıklanırken, San Diego şehri yakınlarında başlayan ve 17 dönümlük alana yayılan Pala Yangını’nın ise tamamen kontrol altına alındığı aktarıldı.

Jurupa Valey şehri yakınlarında çıkan ve 39 dönümlük alanda etkili olan Clay Yangını ile mücadele çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.

RÜZGAR ŞEHRE GERİ DÖNDÜ

Alevleri ilk körükleyen kasırga kuvvetindeki rüzgarların bölgeye geri dönmesiyle daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalınabileceği açıklandı. Santa Ana rüzgarlarının hızını artırması ve saatte 80 ila 100 mil hızla esmesiyle şehir bir kez daha kırmızı bayrak uyarısı altına alındı.

KÜLLER RİSKLİ

Los Angeles'taki yangınlar kontrol altına alınırken, şehir yetkilileri geride kalan kül kalıntılarının bölge sakinleri için risk oluşturmaya başlayabileceği konusunda uyardı.

ABC 7'nin haberine göre, Los Angeles genelinde Santa Ana'da esen artan rüzgarların havaya toz ve kül yayacağı uyarısı yapıldı. Yetkililer, yangın alanlarının yakınındaki sakinleri dışarı çıktıklarında maske ve gözlük takmaları konusunda uyardı.

HEYELAN TEHLİKESİ

Yangınlar nedeniyle istikrarsızlaşan veya yangın söndürme çalışmalarından dolayı suyla dolan engebeli arazilerde, bazı bölgelerde başlayan heyelanlar da bir diğer tehlike.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, yangın bölgelerindeki enkaz temizliğinin hızlandırılması ve çökmeye karşı savunmasız arazinin desteklenmesi ile birlikte kum torbalarıyla alanların güçlendirilmesi yönünde emir verdi.