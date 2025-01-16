Los Angeles yangınlarında küller arasında insan kalıntıları aranıyor: Vahşi Batı'da gibiyiz

16 Ocak 2025 14:28 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:08

ABD'nin California eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde 7 Ocak'ta başlayan yangınlarda en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ederken arama ve kurtarma ekiplerinin özel kıyafetlerle ve köpeklerle insan kalıntıları aradığı görüntüler ortaya çıktı.

ABD'nin Los Angeles şehrinde 9 gündür söndürülemeyen yangınlarda 25 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise kayıp olarak bildirildi. Şiddetli rüzgarların alevleri en az 40 bin dönüm alana yaydığı felakette 12 binden fazla yapı hasar gördü ya da kullanılamaz hale geldi. Yangınların neden olduğu hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolara ulaştığı düşünülüyor.

KÜLLERİN ARASINDA İNSAN KALINTILARI ARANIYOR

Pacific Palisades bölgesinde başlayan ve Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla yayılan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor. Son olarak yangın bölgelerinde arama kurtarma ekiplerinin enkazları tırmıklarla aradığı görüldü.

Özel kıyafetli ekipler, insan kalıntıları ararken bir yandan da K9 birimi, yanan evlerin külleri arasında olası ceset kalıntıları arıyor.

YAĞMA VE HIRSIZLIĞIN ÖNÜ KESİLEMEDİ

Yangın bölgelerinde artan yağma, hırsızlık gibi olayların önü ise kesilemedi. Artık halk kendi kendini korumaya başladı. Bölgede oturan sakinler, tanımadıkları kişilere sorular soruyor ve kim olduğunu, nereden orada bulunduğunu anlamaya çalışıyor.

''VAHŞİ BATI'DA GİBİYİZ''

Bölge sakinlerinden Avukat Aaron Lubeley, The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Kendimizi Vahşi Batı'da gibi hissediyoruz" dedi.

Halk, sağlam kalan eşyalarını korumaya çalışırken Los Angeles Polis Departmanı ve Los Angeles Polis Departmanı yetkilileri, devrilen elektrik hatları ve yangından zayıflayan ağaçlar gibi tehlikeli koşullar nedeniyle, sakinlerin yanmış mahallelere geri dönmesini engellediklerini açıkladı.

YENİ GÖREV GÜCÜ OLUŞTURULDU

Yetkililer, yanan özel mülklerde tehlikeli madde incelemesi tamamlanana kadar bölge sakinlerinin yangın enkazını kaldırmasını veya temizlemesini güvenlik tehlikesi nedeniyle yasakladı.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), orman yangınlarında zarar gören mülklerden tehlikeli evsel atıkların çıkarılması için 500 personeli görevlendirerek temizlik süreci için yaklaşık 100 milyon dolar tahsis etti.

Yetkililer, orman yangınlarıyla ilgili suçlarla mücadele etmek üzere ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve yerel yetkililerden oluşan bir görev gücü oluşturdu. Oluşturulan yeni görev gücünün, kundaklama, yağmacılık, dolandırıcılık ve yasadışı insansız hava aracı (İHA) faaliyetleri gibi suçlara odaklanacağı belirtildi.