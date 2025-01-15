Simpsonlar dizisi ve Los Angeles yangını benzerlikleri! 2025 yılının ilk tahmini tuttu

15 Ocak 2025 13:06 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 13:35

Gelecek tahminleriyle gündemden düşmeyen Simpsonlar dizisinin ABD'nin Los Angeles şehrindeki yangınları da bildiği ortaya çıktı. Los Angeles'taki günlerdir söndürülemeyen yangınların, Simpsonlar'ın 2025 tahminlerinin başlangıcı olduğu konuşuluyor.

Simpsonlar 36. sezonuyla dünya dizi tarihinin en uzun soluklu yapımı haline gelirken geleceğe dair tahminleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Şimdiye kadar 2024 ABD seçim haritası, Donald Trump'ın başkanlığı, Kamala Harris'in adaylığı, BitCoin'in yükselişi gibi birçok gerçekleşen olayı, dizide işleyen ve artık tahminleriyle dünya çapında bir ün elde eden Simpsonlar'ın ABD'nin Los Angeles şehrinde, 25 kişinin hayatını kaybettiği yangınları da bildiği ortaya çıktı.

SIMPSONLAR VE LOS ANGELES YANGINLARININ BENZERLİKLERİ

2025 yılı için tahminler, henüz 2024 yılında haberleşirken ABD'de bir yangın çıktığı dizinin bir bölümünde haberlerde duyuluyordu. Los Angeles yangınına şahit olanların da ''İnanamadım ve hemen televizyonu açıp haberlere baktım'' dediği gibi dizide de Lisa Simpson, haberleri izlerken yangınları görmesiyle başlayan bir bölümdü.

FELAKETLER SIRALANDI

Dizinin Los Angeles yangınlarını tahmin ettiği belirtilen bölümünde Homer, çocuklarıyla birlikte bir oyun merkezine gidip orada 'felaket hazırlıklarına dair konuşma yapan' bir adamla tanışıyor. Bu kişi, yaklaşan bir toplumsal çöküşe karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguluyor. Homer ise bu düşüncelerden etkilenerek bir felaket hazırlık grubuna katılarak ailesini bu konuda eğitmeye başlıyor.

ELEKTRİK KESİLDİ, HÜKÜMET KRİZİ ÇIKTI...

Felaket hazırlığı ise adeta olayları çekiyor ve peş peşe kötü hikayeler başlıyor. Lisa'nın yangını haberlerde görmesinin ardından ATM'ler çalışmaz hale geliyor. Şu an Los Angeles'ta birçok yerde oluğu gibi elektrik kesintileri başlıyor. İnsanlar, yiyecek için kavga etmeye başlıyor, internet kesiliyor ve hükümet krizi çıkıyor. Şu anda da Los Angeles'ta Belediye Başkanı ve vali ihmalkarlıkla suçlanıyor.