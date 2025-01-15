Los Angeles'taki Hollywood kabusu yangınlar ne zaman son bulacak? Kaos isteyenler var!

15 Ocak 2025 10:01 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:03

ABD'nin California eyaletinde bulunan Los Angeles yangınlarında 25 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise kayıp. Binlerce ev küle dönerken yeni yangınlar çıkarmaya çalışan 4 kişi yakalandı. 40 bin dönümden fazla alanın yanmasına neden olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangınlar 8 gündür son bulmadı.

ABD'nin Los Angeles şehrinde 8 gündür söndürülemeyen yangınlar nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ettiklerini söylediler. Hepsinin yangınlarla alakası var mı bilinmese de 30 kişi kayıp olarak kaydedildi. On binlerce kişi evini terk etmek zorunda kalırken 12 binden fazla yapı ise küle dönüştü.

LOS ANGELES'TA EN KURAK 2. KIŞ

Ülke tarihinin en pahalı yangınlarından biri olarak kayıplara geçen felaketi körükleyen ise şiddetli rüzgarlar oldu. Araştırmacılar, hala yangınları neyin tetiklediğini belirlemeye çalışıyor. Uzmanlar ise yangınların kontrol altına alınabilmesi için hala birkaç güne ihtiyaçları olduklarını söylüyorlar.

Los Angeles'ta hala yaklaşık 24 bin dönümlük alan alevlere teslim. ABD’li hava uzmanları, şimdiye kadar Santa Ana rüzgarlarının kuru çöl havası getirdiğini ancak rüzgarlar yön değiştirirse denizden nemli hava getireceğini belirtti. Yağmur mevsimi olmasına rağmen yaşanan kuraklık ise korkutan bir başka detay. Los Angeles en kurak ikinci kışını geçiriyor.

TAMAMEN SÖNDÜRÜLMESİ ZAMAN ALABİLİR

Central Pierce County'nin Yaban Hayatı Koordinatörü Jacob Weigler, yangınların ne zaman kontrol altına alınabileceğini tahmin etmenin zor olduğunu fakat yakında son bulmasını beklediklerini söyledi.

Weigler, Palisades yangınıyla 5 binden fazla kişinin mücadele ettiğini belirtti. Weigler, yetkililerin, yangının yayılması durduktan sonra bile “kontrol altına alındığını” ilan etmekte isteksiz olabileceklerini söyledi. Tahminlere göre yangınların yakında kontrol altına alına alınabilir ancak tamamen söndürülmesi daha fazla zaman alabilir.

Weigler, “Bu yangının genel boyutu çok büyük değil. Her zaman bundan daha büyük yangınlar yaşıyoruz. Ancak etkisi ve konumu son derece büyük. Yangının tamamen söndürülebilmesi için bir aylık bir kuvvet görevlendirildiğini görebiliriz” dedi.

YENİ YANGINLAR ÇIKARIP KAOS OLUŞTURMAYA ÇALIŞANLAR VAR

Yangınların çıkış nedeni araştırılırken ABD'li elektrik dağıtım şirketi Southern California Edison'a dava açıldı. Davada yangının Güney Kaliforniya Edison'un ekipmanlarından kaynaklandığı iddia edildi.

Los Angeles polisi, yeni yangınlar çıkarmaya çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan 4 şüphelinin daha da fazla kaos oluşturmaya çalıştıkları belirtildi. Kundakçılardan Jose Gerardo Escobar'ın 9 yıl hapis cezası alması öngörülüyor.

Polis Şefi Jim McDonnell düzenlediği basın toplantısında, bir başka şüphelinin pazar gecesi Kuzey Hollywood'da yangın çıkarmak için bir barbekü çakmağı kullandığını iddia etti. Topluluk üyelerinin yangınları ihbar etmesinin ardından memurlar kundakçı olduğu iddia edilen kişiyi tutukladı ve Van Nuys hapishanesine götürdü.

McDonnell, yerel işletmelerden alınan güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin Batı Los Angeles çevresinde yangın çıkardığının görüldüğünü söyledi.

Dört tutuklama, ABD'ye yasadışı yollardan giren Meksika vatandaşı evsiz bir adamın Woodland Hills'te yeni yangınlar çıkarmak için bir 'alev makinesi' kullandığını gören kişiler tarafından yakalanmasının ardından gerçekleşti.

PEMBE SOLÜSYONLU ÖNLEM

Şiddetli rüzgarla yayılan alevlere gökyüzünden parlak pembe renkli yangın geciktiriciler sıkılarak önlem alınmaya başlandı.

Şehir, korku filmini andıran görüntülere sahne oldu.

Bunların en büyüklerinden olan BAe 146 tipi tanker uçaklarıyla, risk altındaki evlerin üstüne yanmayı geciktiren özel bir solüsyon dökülerek yangının ilerleme hızını kesmeye ve yerleşim alanlarına sıçramasını engellemeye çalışılıyor.